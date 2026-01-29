Смертоносный шторм накрыл одну из стран Европы: есть погибшие, парализованы дороги и массовые блекауты

Шторм в Португалии. / © Associated Press

Португалию накрыл атлантический шторм «Кристин». Сильнее всего от стихии пострадали центральные и северные регионы страны. Местами порывы ветра достигали 149 км/ч. Погибли не менее пяти человек.

Об этом сообщают издания BBC и The Portugal News.

Сильное ненастье португальские власти назвали «экстремальным климатическим явлением». Самые сильные ветры были зафиксированы на авиабазе Монте-Реал в Лейрии, где ветровые порывы достигали 178 км/ч. Именно это место, вероятно, являлось точкой входа шторма на материковую часть Португалии.

Шторм повлек за собой масштабные нарушения общественного порядка по всей стране. Служба гражданской защиты зафиксировала более 3000 инцидентов. В разных регионах страны учебу в школах отменили.

Железнодорожные пути и дороги, включая главную автомагистраль, соединяющую Лиссабон с севером Португалии, были заблокированы деревьями и обломками. Произошли масштабные блекауты. По данным дистрибьютора электроэнергии E-Redes, более 850 тысяч человек остались без электроэнергии.

В прибрежном городе Фигейра-да-Фош опрокинулось колесо обозрения. Несколько транспортных средств были повреждены, когда сильный ветер сорвал со зданий части крыши.

Агентство гражданской защиты сообщило о гибели трех человек в центральном районе Лейрии — одном из наиболее пострадавших районов. По данным властей, один человек погиб от падения металлического листа, а другой застрял в конструкции дома. Мужчина в Вила-Франка-де-Шира погиб, когда дерево упало на его автомобиль. Остальные смертельные случаи произошли в районе Маринья-Гранде.

По данным Португальского института атмосферы, десять прибрежных районов получили красный уровень предупреждения о погоде из-за опасных условий на море. По прогнозу, волны будут достигать 14 м. Полиция призвала жителей Коимбры и Лейры оставаться дома.

После пересечения Португалии шторм Кристин двинулся на восток, в Испанию, принеся с собой снег, дождь и сильный ветер.

Как сообщалось, шторм на Сицилии привел к масштабному обвалу скалы. Образовалась гигантская трещина, массивы земли сползли вниз, поглощая инфраструктуру. Более 1000 жителей в городе Нишеми были вынуждены покинуть свои дома из-за угрозы дальнейших обрушений.