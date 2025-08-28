Смертоносный шторм накрыл популярные курортные страны: есть погибшие

Непогода / © unsplash.com

Сильные дожди, вызванные тропическим штормом Каджики, привели к масштабным наводнениям и оползням во Вьетнаме и Таиланде. Погибли по меньшей мере восемь человек, еще несколько считаются пропавшими без вести.

Об этом сообщило издание Apnews.

В северных и центральных провинциях Вьетнама подтвердили смерть семи человек, один человек пропал без вести и более трех десятков получили ранения. За ночь в регионе выпало почти 20 сантиметров осадков, в прибрежных районах сохраняется угроза новых подтоплений.

В Таиланде один человек погиб из-за оползня в городе Чиангмай, еще один пропал без вести. По данным властей, десятки домов повреждены, есть пострадавшие от внезапных наводнений. Метеорологи предупреждают о риске новых ливней и оползней в северных и северо-восточных регионах страны.

Шторм Каджики ранее накрыл китайский остров Хайнань, а после выхода на побережье Вьетнама заставил власти эвакуировать тысячи людей из опасных районов.

Ранее во Вьетнаме закрыли школы, аэропорты и эвакуируют тысячи людей из-за приближения мощного тайфуна Каджики. Он должен добраться до суши уже сегодня. Ожидается, что скорость ветра может достичь 180 км/ч.

Напомним, недавно Аризону накрыла редкая пылевая буря хабуб. В Финиксе остановили работу аэропорта, а более 55 тысяч человек остались без электричества.