Смертоносный тайфун охватил Тайвань: сколько жетрв

Супертайфун в Тайване

Дополнено новыми материалами

Тайвань охватил супертайфун под названием "Рагаса". Погибли по меньшей мере 14 человек.

Об этом сообщает Reuters.

Сеть заполнили жуткие кадры стихии. Улицы превратились в реки, в которых плавают автомобили. Инфраструктура испытала масштабные разрушения.

Последствия супертайфуна "Рагаса" на Тайване

Пожарная служба Тайваня сообщила, что горное озеро в восточном уезде Хуалянь на Тайване вышло из берегов и накрыло город из-за сильных дождей.

По предварительным данным, по меньшей мере 14 человек погибли, несколько десятков пострадавших. Более 100 человек пропали без вести.

Мощные потоки воды разрушают мосты, затапливают дороги, дома и автомобили. Тысячи местных жителей эвакуируются из зоны стихийного бедствия.

Добавляется, что под угрозой южные районы Китая и Вьетнама. Международный аэропорт Гонконга, который является одним из самых больших в регионе, приостановил полеты.

Как пишет BBC , «Рагаса» — это сильнейший шторм, который видел мир в этом году. Он продвигается через Южно-Китайское море после того, как свалился на Филиппины и Тайвань.

Ранее власти делали предупреждение о том, что надвигается катастрофа . Людей призывали отнестись к этому очень серьезно.

Да, Гонконг готовился к приближению супертайфуна «Рагаса». Власти призвали людей не выходить из дома. Более того, авиакомпании приостановили большинство пассажирских авиарейсов до четверга. Люди бросились в супермаркеты, чтобы закупить все необходимое, потому что следующие два дня магазины будут закрыты. Кроме этого, окна домов и офисов оклеивали лентой, чтобы снизить риск от разбитого стекла.

"Рагаса несет ветры ураганной силы со скоростью до 220 км/ч, что представляет серьезную угрозу для побережья провинции Гуандун", - сообщили в метеорологической обсерватории Гонконга.