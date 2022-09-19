Категория
Мир
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Смертоносный ураган в российском Курске и ночные обстрелы Запорожья: главные новости ночи 19 сентября

Дата публикации
Просмотры
5825
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Смертоносный ураган в российском Курске и ночные обстрелы Запорожья: главные новости ночи 19 сентября

Фото: из соцсетей

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи, которые вы могли проспать.

Главные новости ночи 19 сентября:

  • Разрушительный ураган обесточил 87 населенных пунктов в Курской области РФ, погибли по меньшей мере два человека. Читать дальше –>
  • В ночь на 19 сентября российские оккупанты обстреляли объекты инфраструктуры в Запорожье. Читать дальше –>
  • Российская армия дважды обстреливала деревню Волфино, в разрушенной ферме погибли свиньи и лошадь. Читать дальше –>
  • Одесский мэр Геннадий Труханов предлагает создать парковый комплекс "Имперского и Советского прошлого". Читать дальше –>
  • Президент США Джо Байден сообщил, что армия США будет защищать остров Тайвань. Читать дальше –>

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация