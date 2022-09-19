Смертоносный ураган в российском Курске и ночные обстрелы Запорожья: главные новости ночи 19 сентября

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи, которые вы могли проспать.
Главные новости ночи 19 сентября:
- Разрушительный ураган обесточил 87 населенных пунктов в Курской области РФ, погибли по меньшей мере два человека. Читать дальше –>
- В ночь на 19 сентября российские оккупанты обстреляли объекты инфраструктуры в Запорожье. Читать дальше –>
- Российская армия дважды обстреливала деревню Волфино, в разрушенной ферме погибли свиньи и лошадь. Читать дальше –>
- Одесский мэр Геннадий Труханов предлагает создать парковый комплекс "Имперского и Советского прошлого". Читать дальше –>
- Президент США Джо Байден сообщил, что армия США будет защищать остров Тайвань. Читать дальше –>
Читайте также: