В Третьей штурмовой резко высказались о месте ВСУ среди самых сильных армий мира

Вооруженные силы Украины заняли 20-е место в рейтинге сильнейших армий мира по версии вебсайта, содержащего рейтинг совокупной военной мощи каждой из стран мира Global Firepower. Заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин назвал его "смешным".

Так прокомментировал рейтинг армий мира от Global Firepower Максим Жорин.

"Очередной смешной рейтинг самых мощных армий мира, где Украина занимает 20-е место. После Индонезии, Египта и Пакистана", — сказал он.

Рейтинг армий мира Фото: скрин Global Firepower

По его словам, логично было бы руководствоваться принципом, учитывающим опыт современной войны.

Рейтинг армий мира Фото: скрин Global Firepower

"А он есть только у двух армий мира. Фактор ядерки вообще можно не учитывать. Чем руководствуются все эти эксперты по составлению рейтингов, сложно понять", — добавил Жорин.

Отметим, что рейтинг на Global Firepower формирует американский блогер Дэниел Пучек. Для расчета рейтинга каждой из стран Пучек использует определенную формулу, суть и подробности которой не сообщаются. Рейтинг не утвержден и не проверен никем из экспертов, ученых, военных или властью ни одной из стран мира, однако и не претендует на академичность.

"В 2025 году Украина остается втянутой в кровавую войну против соседней России... На пике своей мощи и при поддержке Запада страна поднялась в рейтинге вплоть до 15-го места. В последующие годы рейтинг снизился, поскольку военные усилия застопорились, и теперь страна находится под угрозой на фоне ослабленных обязательств Запада, изменчивого европейского политического ландшафта и новой американской администрации. Тем не менее страна сохраняет место в двадцатке лучших", — прокомментировал ресурс Global Firepower 20-е место Украины в обновленном рейтинге-2025.

Напомним, ранее майор ВСУ Максим Жорин отмечал, что Европа должна готовиться к войне с РФ, однако главная задача этой подготовки – максимальная помощь Украине.

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