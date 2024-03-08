СМИ обнародовали основные положения из выступления Байдена перед Конгрессом

Во время выступления Байден также затронет тему поддержки Украины.

Американские СМИ опубликовали отрывки из выступления президента Соединенных Штатов Джо Байдена во время обращения в Конгресс.

Также читайте Байден обратится к Конгрессу: о чем будет говорить

Издание Bloomberg сообщает, что во время обращения Байден будет пытаться отбросить упреки в своем возрасте.

Президент США в обращении "О состоянии дел в государстве" обвинит своего оппонента Дональда Трампа в том, что он представляет прямую угрозу американской демократии.

"Моя жизнь научила меня принимать свободу и демократию. Будущее, основанное на основных ценностях, определивших Америку: честность, порядочность, достоинство, равенство. Уважать каждого. Дать каждому честный шанс. Не давать ненависти убежищу. Сейчас некоторые люди моего возраста видят другую историю : американскую историю оскорбления, мести и возмездия. Это не обо мне", — говорится в заявлении Байдена.

Издание отмечает, что перед Байденом стоит задача убедить скептически настроенных американцев в том, что он способен провести еще четыре года в Белом доме и сформулировать повестку дня на второй срок.

Президент США сосредоточит внимание на достижениях своего первого срока и будет настаивать на новых действиях по помощи Украине, иммиграции, праву на аборт, повышению налогов для богатых и снижению цен на лекарства.

Кроме того, Байден объявит о решении построить временный порт в секторе Газа для снабжения гуманитарной помощи палестинцам.

Напомним, ранее сообщалось, что кандидат в президенты США Дональд Трамп вызвал действующего главу белого дома Джо Байдена на дебаты.

Кроме того, мы ранее информировали, что США отреагировали на ракетный удар РФ по Одессе во время визита Зеленского.

Читайте также: