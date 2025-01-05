СМИ раскрыли подробности, сможет ли Великобритания защитить себя от баллистических ракет

Противовоздушная оборона Великобритании не готова к баллистическим атакам.

Об этом рассказали источники The Sunday Times.

По информации оборонных источников Великобритании, несколько стран НАТО считают ее противовоздушную оборону недостаточной. Указано, что Великобритания не предпринимает достаточных усилий для защиты Европы от дальновидных ракетных атак.

Также отмечается, что у страны нет наземных средств ПВО для защиты важной инфраструктуры от баллистических ракет. Аудит обороны, проведенный правительством, подтвердил эти проблемы.

К тому же, во время Холодной войны Великобритания сосредотачивалась на защите от ракет с ядерными боеголовками, что снизило внимание к другим системам обороны.

Напомним, между Украиной и Великобританией готовится 100-летнее соглашение.

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