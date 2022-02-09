СМИ рассекретили "частные обещания" Макрона по Украине, которые он дал Путину

СМИ рассекретили "частные обещания" Макрона по Украине, которые он дал Путину

В частности, речь идет о том, что предложения Макрона якобы касались нейтрального статуса Украины, что сделает невозможным ее вступление в Альянс.

Президент Франции Эммануэль Макрон, на днях имевший переговоры с президентом России Владимиром Путиным, якобы дал ему "частные обещания" для достижения мирного соглашения по Украине.

Об этом сообщает британское издание Daily Mail.

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По данным СМИ, во время обеда в Москве 7 февраля Макрон сделал Путину предложения, которые не были согласованы партнерами Франции по НАТО, включая Великобританию. По этому поводу правительство Британии выразило "глубокое волнение".

Ссылаясь на собственные источники, агентство пишет, что из-за того, что французский лидер не проконсультировался с союзниками в преддверии переговоров с Путиным, любое соглашение может стать "бессмысленным". В частности, речь идет о том, что предложения Макрона якобы касались нейтрального статуса Украины, что сделает невозможным ее вступление в Альянс.

"Он делал все по-своему, мы не знаем, что происходит. Он вышел за пределы позиции НАТО. Смешно, посмотрим, что из этого выйдет", – заявил собеседник издания.

В украинском МИД уверяют, что Макрон на встрече с Зеленским обсуждал идеи и предложения, согласованные с партнерами. "И вчера было обсуждение идей, но это не было обсуждения конкретных предложений. Ситуации, когда нам привозятся какие-то ультиматумы и оставляют нас в ситуации "Принимайте это или ничего", для нас недопустимы, и партнеры об этом знают", — уточнил Дмитрий Кулеба.

Как сообщалось ранее, Financial Times писала, что французский президент Эммануэль Макрон заключил с российским коллегой Владимиром Путиным соглашение о деэскалации на российско-украинской границе.

Напомним, 8 февраля президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в Киев для переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским. Главные тезисы выступлений Зеленского и Макрона перед журналистами читайте здесь.

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