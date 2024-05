СМИ сообщают о разрешении Байдена бить оружием США по России: ISW проанализировало

В западных СМИ появились сообщения о якобы предоставленном Украине администрацией президента Соединенных Штатов Джоне Байдене ограниченным разрешением на нанесение ударов по целям на территории РФ. Впрочем, непонятно, насколько это разрешение будет распространяться в Белгородской области и будет ли оно касаться Курской и Брянской.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Американские медиа со ссылкой на источники среди чиновников США сообщили, что якобы Байден одобрил изменение политики Вашингтона относительно разрешения Украине использовать предоставленное оружие, включая ракеты GMLRS. Впрочем, речь не идет о ракетах ATACMS большего радиуса действия, чтобы наносить удары по "целям встречного огня" против россиян, атакующих на севере Харьковской области.

"Официальные лица США и люди, знающие эту политику, сообщили западным СМИ 30 мая, что администрация Байдена тихо дала Украине разрешение на использование предоставленного США оружия для "целей встречного огня" против российских сил, которые проводят нападения на севере Харьковской области", — говорится в отчете ISW.

По данным The New York Times, о снятии ограничений для Украины Байден просил госсекретарь Энтони Блинкен. Между тем The Washington Post сообщила, что другой американский чиновник заявил, что Штаты не установили никаких ограничений на использование Украиной предоставленных США средств ПВО для сбивания российских ракет или истребителей над территорией России, "если они представляют угрозу Украине".

"Непонятно, насколько далеко в Белгородской области США позволяют украинским силам наносить удары из оружия, предоставленного США, позволят ли Украине нанести удары по сосредоточению российских сил и техники в Курской и Брянской областях", — говорится в отчете ISW.

В Институте отметили, что российские военные цели за пределами непосредственной границы с Харьковской областью также являются законными военными целями. Зато долгосрочные ограничения на способность Украины наносить удары по целям в других местах России препятствуют способности Киева защищаться от российской агрессии.

Отмечается, что РФ все еще пользуется определенными недоступными для Украины местами, из которых оккупанты могут прикрывать военные силы, прежде чем они подойдут достаточно близко к Харькову или войдут в другую часть Украины. Кроме того, Москва будет продолжать выигрывать от любого места, пока западные государства будут продолжать налагать ограничения на способность Украины защищать себя.

ISW продолжает настаивать, что США должны позволить Украине наносить удары по всем законным военным целям в оперативном и глубоком тылу России из предоставленного Соединенными Штатами оружия.

Напомним, The New York Times опубликовало материал о том, что Джо Байден приближается к тому, чтобы разрешить Украине бить западным оружием по территории РФ. Медиа пишет, что это может быть одним из важнейших решений Байдена за последние годы.

Тем временем Politico пишет, что в таком разрешении США есть важный нюанс. Так, ВСУ могут наносить удары исключительно по районам, граничащим с Харьковской областью.

