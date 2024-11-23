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СМИ указали на интересную деталь во время заявления Путина

СМИ указали на интересную деталь во время заявления Путина

Владимир Путин / Фото: Associated Press

Его руки и пальцы были словно приклеены к столу.

Президент России Владимир Путин выступил с видеообращением, где заявил, что по украинскому городу Днепр был нанесен удар новейшей ракетой средней дальности "Орешник", которую невозможно перехватить.

За все время речи, продолжавшейся 7 минут 45 секунд, диктатор ни разу не пошевелил руками или пальцами, пишет BILD.

Эксперт издания по анализу открытых данных Юлиан Репке отмечает, что ранее во время обращений Путин часто жестикулировал, а сейчас руки были словно приклеены к столу.

"Возможно, на этот раз речь идет о монтаже, когда обездвиженные руки просто "дорисовали" к телу или из-за болезни диктатора, или, например, чтобы скрыть его волнение", — не исключил Репке.

Уже на следующий день на совещании с руководством Минобороны Путин перебирал пальцами листы с речью и изредка жестикулировал, отметил Репке, добавив, что "глава Кремля на словах угрожает всему миру, а сам не может пошевелить своими руками".

В свою очередь режиссер Патрик Хельшер в 50 раз увеличил скорость воспроизведения видео, а также масштаб изображения. Хельшер заметил размытость на правой руке Путина, что, по его мнению, результат грубой любительской работы в фотошопе.

Напомним, глава управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов также утверждает, что у Путина плохо со здоровьем.

На вопрос СМИ, болеет ли президент РФ "смертельной болезнью", Буданов ответил: "Он болеет уже очень долго".

В декабре 2022 года британские СМИ сообщили, что у Путина обнаружили ряд тяжелых заболеваний — рак, шизоаффективное расстройство и болезнь Паркинсона.

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