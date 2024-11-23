СМИ указали на интересную деталь во время заявления Путина

Его руки и пальцы были словно приклеены к столу.
Президент России Владимир Путин выступил с видеообращением, где заявил, что по украинскому городу Днепр был нанесен удар новейшей ракетой средней дальности "Орешник", которую невозможно перехватить.
За все время речи, продолжавшейся 7 минут 45 секунд, диктатор ни разу не пошевелил руками или пальцами, пишет BILD.
Эксперт издания по анализу открытых данных Юлиан Репке отмечает, что ранее во время обращений Путин часто жестикулировал, а сейчас руки были словно приклеены к столу.
"Возможно, на этот раз речь идет о монтаже, когда обездвиженные руки просто "дорисовали" к телу или из-за болезни диктатора, или, например, чтобы скрыть его волнение", — не исключил Репке.
Уже на следующий день на совещании с руководством Минобороны Путин перебирал пальцами листы с речью и изредка жестикулировал, отметил Репке, добавив, что "глава Кремля на словах угрожает всему миру, а сам не может пошевелить своими руками".
В свою очередь режиссер Патрик Хельшер в 50 раз увеличил скорость воспроизведения видео, а также масштаб изображения. Хельшер заметил размытость на правой руке Путина, что, по его мнению, результат грубой любительской работы в фотошопе.
#Putin 's health must now be officially questioned. В последнее время видео было разрешено по https://t.co/kDIdVcCkIn вы можете clearly viz фантастична робота для того, чтобы его руки appear steady. Они делают не только для того, чтобы отменить его или fix it properly — it's the full HD. https://t.co/aDEf8zOoDd pic.twitter.com/XnFMRrn1Uk— Patrick Hölscher (@allnewtomorrow) November 22, 2024
Напомним, глава управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов также утверждает, что у Путина плохо со здоровьем.
На вопрос СМИ, болеет ли президент РФ "смертельной болезнью", Буданов ответил: "Он болеет уже очень долго".
В декабре 2022 года британские СМИ сообщили, что у Путина обнаружили ряд тяжелых заболеваний — рак, шизоаффективное расстройство и болезнь Паркинсона.
Читайте также: