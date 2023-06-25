СМИ узнали, что могли пообещать Пригожину в обмен на отступление

В украинских спецслужбах сомневаются, что вагнеровцы действительно уедут в Беларусь, а также предполагают, что Пригожин согласился на компромисс в обмен на отставку Шойгу.

Об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на источники в спецслужбах.

По информации издания, в обмен за отказ от наступления на Москву Пригожину могли пообещать увольнение министра обороны Сергея Шойгу, начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова и других менее крупных должностных лиц в России, с которыми конфликтует владелец ЧВК "Вагнер".

Напомним, что владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин остановил свой марш на Москву в 200 км от российской столицы и передумал совершать переворот.

По информации пропагандистов РФ, во время "марша на Москву" вагнеровцы ликвидировали не менее 13 российских военных. Это военнослужащие, находившиеся на бортах сбитых самолетов. ВКС РФ потеряли по меньшей мере 7 воздушных судов.

Белорусский диктатор Лукашенко заявил, что договорился с Пригожиным и убедил его террористов прекратить бунт.

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