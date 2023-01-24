СМИ узнали, сколько танков Leopard находится на складах Бундесвера

Сейчас "леопарды" находятся на разных стадиях ремонта или готовности к развертыванию на поле боя.

На складах Бундесвера есть 320 танков Leopard 2. Однако неизвестно, сколько готовы к использованию на поле боя.

Об этом сообщил CNN представитель министерства обороны Германии.

Речь идет о всех сериях танков Leopard 2-A5, A6 и A7. Он отметил, что они находятся в разном состоянии готовности к развертыванию.

По словам спикера, у Бундесвера больше нет танков более старой модели Leopard 1.

Ранее компания-производитель оружия Rheinmetall заявила, что имеет на складе 139 Leopard 2, но из них только 29 будут готовы к поставкам весной этого года. По словам компании, остальные запасы необходимо подготовить в течение более длительного периода времени.

Представитель Rheinmetall сообщил, что из остальных запасов – 88 танков Leopard 1 – некоторые могут быть доставлены примерно через девять месяцев, а остальные – через год.

Другой немецкий производитель оружия, FFG, имеет в своем составе 99 Leopards, но только более старую серию Leopard 1.

Напомним, что, по информации издания Spiegel, Германия наконец-то согласилась на поставку в Украину танков Leopard. Руководство ФРГ и в частности канцлер Олаф Шольц долго сомневались с принятием такого решения.

В Bloomberg писали, что разрешение на реэкспорт немецких танков Leopard 2 в Украину Берлин предоставит завтра, 25 января.

Ранее в СМИ писали, что Шольц готов разрешить только тогда, когда США отправят в Украину собственные танки Abrams, однако в Берлине опровергли эту информацию.

Сегодня в Sky News Arabia написали, что президент США Джо Байден якобы согласился передать 10 танков Abrams Украине, чтобы повлиять на Германию.

Читайте также: