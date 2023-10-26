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СМИ выяснили, почему Израиль отложил наземную операцию в Газе

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
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СМИ выяснили, почему Израиль отложил наземную операцию в Газе

ЦАХАЛ / Фото: Associated Press

Израиль по просьбе США отложил начало сделки до конца этой недели.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) решила отложить проведение наземной операции на территории Сектора Газа до конца текущей недели, чтобы у Соединенных Штатов было больше времени на усиление ПВО на Ближнем Востоке.

Об этом информирует The Wall Street Journal.

Источники издания сообщили, что Соединенные Штаты планируют развернуть в регионе около двух десятков систем ПВО для защиты своих войск.

В Пентагоне считают, что американские войска на Ближнем Востоке нуждаются в большей защите, поскольку именно они могут стать целью боевиков во время проведения наземной операции на территории Сектора Газы.

Журналисты сообщили, что Израиль согласился по просьбе США, а также рассматривает вопросы поставки гуманитарной помощи на территории Сектора Газа.

Напомним, ранее сообщалось, что стало известно, в каком случае США могут вступить в вооруженное противостояние между Израилем и боевиками ХАМАС.

Кроме того, мы ранее информировали, что ХАМАС смог скрыть подготовку нападения на Израиль посредством проводной телефонной связи.

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Дата публикации
Просмотры
3144
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