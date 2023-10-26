СМИ выяснили, почему Израиль отложил наземную операцию в Газе

Израиль по просьбе США отложил начало сделки до конца этой недели.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) решила отложить проведение наземной операции на территории Сектора Газа до конца текущей недели, чтобы у Соединенных Штатов было больше времени на усиление ПВО на Ближнем Востоке.
Об этом информирует The Wall Street Journal.
Источники издания сообщили, что Соединенные Штаты планируют развернуть в регионе около двух десятков систем ПВО для защиты своих войск.
В Пентагоне считают, что американские войска на Ближнем Востоке нуждаются в большей защите, поскольку именно они могут стать целью боевиков во время проведения наземной операции на территории Сектора Газы.
Журналисты сообщили, что Израиль согласился по просьбе США, а также рассматривает вопросы поставки гуманитарной помощи на территории Сектора Газа.
Напомним, ранее сообщалось, что стало известно, в каком случае США могут вступить в вооруженное противостояние между Израилем и боевиками ХАМАС.
Кроме того, мы ранее информировали, что ХАМАС смог скрыть подготовку нападения на Израиль посредством проводной телефонной связи.
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