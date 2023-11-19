СМИ: йеменские хуситы захватили судно в Красном море, на борту могут быть украинцы

В МИД Украины информацию о наших гражданах на борту захваченного корабля пока не комментируют.
Йеменские боевики-хуситы захватили судно Galaxy Leader в Красном море, на борту которого могут находиться украинцы.
Об этом пишут Jerusalem Post.
Судно частично принадлежит Израилю.
"На борту корабля находятся 25 членов экипажа разных национальностей, в том числе украинцы, болгары, филиппинцы и мексиканцы. На корабле нет израильтян", – сообщили в канцелярии премьер-министра Израиля.
Захват судна власти Израиля назвали "еще одним актом иранского терроризма против граждан свободного мира", который "создает международные последствия безопасности глобальных морских путей".
В МИД Украины информацию о наших гражданах на борту захваченного корабля пока не комментируют.
Ранее хуситы заявили, что будут атаковать все связанные с Израилем суда, которые будут в сфере их досягаемости.
Напомним, что поддерживаемые Ираном хуситы контролируют север Йемена и его побережье Красного моря. С начала войны между Израилем и ХАМАСом хуситы пытаются атаковать Израиль ракетами и беспилотниками.
15 ноября ракетный эсминец ВМС США Thomas Hudner сбил над Красным морем беспилотный летательный аппарат, вылетевший из Йемена в направлении Эйлата. Ранее, 14 ноября, израильская система ПРО уничтожила ракету, выпущенную из Йемена.
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