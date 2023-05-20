СМИ заметили дочь Лаврова на свадьбе в Грузии: возле ее гостиницы – митинг

Дочь российского министра иностранных дел Сергея Лаврова – Екатерина Винокурова – приехала в Грузию на свадьбу брата своего мужа Александра Винокурова.

Об этом сообщил грузинский оппозиционный телеканал Mtavari, ссылаясь на соцсети самой Винокуровой, а также ее друзей.

По информации медиа, свадьба проходит на востоке Грузии — в Кахетии. Отмечается, что застолье проходит в пятизвездочной гостинице Kvareli Lake Resort. Большинство гостей – граждане РФ.

СМИ узнали о прибытии Лавровой-Винокуровой в гостиницу, позвонив в Kvareli Lake Resort представился курьеро по поводу доставки букета дочери российского министра. Там подтвердили ее приезд. Радио Свобода пишет, что большинство гостей приехали из Владикавказа. По дороге они снимали видео и распространяли его в соцсетях.

Екатерина Винокурова в Грузии. / Фото: скриншот с видео

Впоследствии администрация гостиницы заявила, что посетителей с такой фамилией у них нет. Более того, они обвинили журналистов в дезинформации. Грузинские власти пока не комментировали прибытие родственников Сергея Лаврова.

"Визит на озеро Кварели не соответствует действительности. Свадьба также не планируется. Говорить о том, что наша гостиница закрыта на два дня, это нормально. Каждые выходные полностью заполнены, поэтому мы не можем принимать других гостей. На следующие выходные тоже бронируют заранее", — рассказала "Радио Свобода" руководитель гостиницы Майя Патарава.

Тем временем "Радио Свобода" сообщает, что возле гостиницы запланирован протест, на месте уже дежурят полицейские. Прилегающий периметр гостиницы охраняют правоохранители. На митинг пришли представители оппозиционных партий и общественные активисты Кахетии и Тбилиси.

Издание пишет, что митингующие скандировали "Россияне! Россияне!". После этого из лесного массива вышел спецназ и задержал, по меньшей мере, четырех демонстрантов.

Как сообщалось, что Грузия разрешила трем авиакомпаниям возобновить полеты в Москву. Это Red Wings, "Азимут" и Georgian Airways. Накануне, 19 мая, в Тбилиси сел первый за четыре года российский самолет. Грузины в аэропорту устроили протест.

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