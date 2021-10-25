СМИ заявили о попытке военного переворота в Судане: премьер-министр арестован

СМИ заявили о попытке военного переворота в Судане: премьер-министр арестован

Военные арестовали премьера и нескольких министров.

В Судане в понедельник, 25 октября, на рассвете неизвестные военные подразделения арестовали нескольких политических деятелей, в том числе премьер-министра Абдаллу Хамдука.

Об этом со ссылкой на местные и региональные СМИ сообщает The National.

Отмечается, что среди задержанных также по меньшей мере четыре члена Кабинета министров, в частности министры промышленности и информации, член правящего суверенного совета и советник премьера по вопросам СМИ.

По предварительным данным, Хамдук находится под домашним арестом. В то же время в столице Судана Хартуме, по данным журналистов, полностью выключена мобильная связь и Сеть.

Лидеры продемократического альянса Силы свободы и перемен (FCC) призвали суданцев выйти на улицы, чтобы "сопротивляться перевороту". Официальных сообщений об арестах от военных или правительства пока не поступало.

В сентябре военный переворот произошел в Гвинее, где спецназ объявил о задержании 83-летнего президента Альфы Конде.

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