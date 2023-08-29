СМИ заявили о "причастности" Залужного к подрыву "Северных потоков": что говорят у Шольца

В Германии ожидают официальные результаты расследования от прокуратуры с соответствующими доказательствами по поводу инцидентов с газопроводами.

У канцлера Германии Олафа Шольца назвали "спекуляцией" расследование немецких СМИ о причастности главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного к подрыву двух российских газопроводов "Северный поток".

Соответствующее заявление сделал заместитель представителя Бундестага Вольфганг Бюхнер, сообщает Укринформ.

25 августа журналисты немецкого издания Spiegel и телеканала ZDF опубликовали расследование, в котором говорилось, что Залужный мог руководить спецоперацией по подрыву нитей газопроводов "Северный поток".

Бюхнер отвергает такие выводы журналистов. Он подчеркнул, что не собирается вмешиваться в ход расследования инцидента с газопроводами.

"Я вообще не хочу вмешиваться в какие-либо спекуляции. Это слишьком рано… Федеральное правительство не предоставляет никакой информации обо всей ситуации, пока это расследование продолжается, мы не будем вмешиваться", – заявил заместитель представителя Бундестага.

Он также рассказал, что со стороны немецкого правительства расследование по газопроводам проводят федеральные прокуроры из Карлсруэ. Соответствующим делом они начали заниматься с октября 2022 года. Федеральный прокурор Карлсруэ привлек к расследованию Федеральное управление криминальной полиции и Федеральную полицию.

Бюхнер отметил, что Берлин в любом случае продолжит поддержку Украины.

На расследование немецких СМИ отреагировал и спикер главы МВД Германии Максимиллиан Калль. Он сказал, что министр Нэнси Фезер аналогичным образом не поддерживает спекуляции по выводам расследования. В ведомстве ждут официальные результаты от прокуратуры с соответствующей базой доказательств.

"По принципу верховенства права понятно, что виновники такого акта, в конце концов, должны быть привлечены к ответственности", — добавил Калль.

Заметим, накануне расследование немецких журналистов прокомментировал министр обороны Украины Алексей Резников, назвавший их теорию "бредом".

Напомним, взрывы на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2" произошли 26 сентября 2022 года. В результате инцидента возле острова Борнхольм в Балтийском море началась утечка газа на четырех участках в исключительных экономических зонах Дании и Швеции. Президент России Владимир Путин назвал инцидент "актом международного терроризма".

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