Кир Стармер собирается в отставку / © Associated Press

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер может собираться в отставку. Однако он хочет уйти на своих условиях. Слухи об отставке британского премьера на самом деле могут быть чем-то большим. Источники сообщают, что Стармер хочет уйти в отставку на собственных условиях.

Об этом пишет Daily Mail.

Кир Стармер хочет уйти в отставку на собственных условиях

По словам неназванного источника, Кир Стармер уже сообщил своим друзьям и семье о намерении уйти с поста премьер-министра Великобритании и даже сделал упорядоченный график своего ухода.

Один из министров отметил, что Стармер понимает политическую реальность.

«Он понимает, что нынешний хаос неустойчив. Он просто хочет уйти достойно и так, как сам сочтет нужным».

По словам второго, причастного к Стармеру, источника пока неясно, когда премьер объявит о своей отставке. Некоторые высокопоставленные соратники Стармера призывают его воздержаться от любых заявлений до получения первых результатов опросов и подсчета голосов на дополнительных выборах в Мейкерфилде. В частности, к этому призывает Морган Максуини (экс-глава аппарата премьер-министра — ред.).

Один из поклонников Стармера заявил, что Кир Стармер не будет ждать результатов выборов, ведь это было бы большим личным унижением.

Заявление об отставке Кира Стармера может потенциально подорвать стремление мэра Манчестера вернуться в Вестминстер. Лагерь Бернхэма хочет, чтобы Стармер не делал никаких заявлений до 18 июня и остался в избирательном бюллетене.

В течение последней недели настроение Стармера и его ключевых советников стремительно менялось, сообщают источники. Когда в понедельник вечером началась волна отставок младших министров, Стармер начал понимать, что ему придется смириться с отставкой.

Он пообщался с рядом чиновников, чтобы узнать их мнение и начать разрабатывать упорядоченный план дальнейших действий. Однако серия агрессивных брифингов против него, особенно со стороны союзников министра внутренних дел Шабаны Махмуд, вызвала ожесточенную реакцию Кира Стармера и его союзников.

По словам Стармера, он ведет себя прилично, а его пытаются обмануть. Стармера больше всего задел материал в The Times, в котором писали: «Я не верю, что премьер-министр способен справиться с этой ситуацией. Он лишился страны. Он должен взять ситуацию под контроль, обеспечив упорядоченный переход к новому премьеру».

Ближайшее окружение Стармера предало его, ведь должностные лица тайно направляли своих специальных советников, чтобы те лоббировали депутатов, требующих его отставки. Некоторые чиновники уже заключили союзы с другими политиками, которые начнут действовать после отставки Кира Стармера.

Решающий момент наступил в четверг. В канцелярии премьер-министра надеялись, что новая волна хороших новостей об экономике и очереди в Национальную службу здравоохранения позволит вернуть контроль. Но потом случилось интервью канцлера Рэйчел Ривз для BBC.

Она сообщила лишь о своем участии в программе финансирования здравоохранения, хотя там участвовал и Стармер. Это стало сигналом, что от Стармера отдаляется ближайшее окружение.

