"Смог обуздать демонов": бывший полицейский покончил с собой и признался в серийных убийствах

"Смог обуздать демонов": бывший полицейский покончил с собой и признался в серийных убийствах

В предсмертной записке он признался в серии нераскрытых убийств и изнасилований 35-летней давности.

Во Франции 59-летний бывший жандарм Франсуа Веров в предсмертной записке рассказал о своей причастности к серии нераскрытых убийств и изнасилований, совершенных в 1986-1994 годах в Париже насильником, который получил прозвище "Рябой".

Об этом сообщает ВВС.

Первой известной жертвой "Рябого" была 11-летняя Сесиль Блок, которую он убил и изнасиловал. Тело девочки нашли в подвале одной из многоэтажек. Свидетели видели в то время в лифте уверенного в себе высокого черноволосого парня с кожей, покрытой пятнышками. Такое описание и дало прозвище неизвестному преступнику.

Его также подозревали в убийстве 38-летней Жиль Полити и ее немецкой домработницы 20-летней Ирмгард Мюллер, а также 19-летней Карин Лерой, которую в 1994 году нашли мертвой в лесу более чем через месяц после исчезновения по дороге в школу. Шесть жертв нападений "Рябого" после изнасилований выжили. По словам некоторых пострадавших, насильник представлялся им полицейским.

Недавно в рамках расследования этого дела следователи запросили образцы ДНК у всех 750 жандармов, служивших в Париже в 1980-1990-х годах. Среди них был и Веров, который 24 сентября получил приглашение в полицию. Через три дня он исчез из дома.

Его тело и предсмертную записку нашли в съемной квартире на курорте Ле Гро-дю-Руа на побережье Средиземного моря. В записке он признался, что совершал преступления из-за "импульсов", связанных с детством, но он смог "обуздать своих демонов", когда женился и завел детей. В прокуратуре заявили, что ДНК самоубийцы совпала с образцами, найденными на нескольких местах преступлений.

Напомним, ранее в Приморске Запорожской области в двухэтажном доме прогремел взрыв. Таким образом владелец дома пытался уйти из жизни.

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