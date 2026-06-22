Смогут ли россияне восстать: историк о системе безопасности Путина и зачистках в элитах

Смогут ли россияне восстать / © Getty Images

Реклама

По наблюдениям доктора исторических наук и профессора Украинского католического университета Ярослава Грицака, президент РФ Владимир Путин стал параноидальным. Значит ли это, что россияне этим воспользуются и смогут устроить революцию?

Больше об этом историк рассказал для 24 канала.

Возможна ли революция в РФ

Историк поделился, что сейчас Россия напоминает концлагерь, где за высказывание собственного мнения или недовольства можно попасть в тюрьму. Именно такой масштаб наказаний и преследований отпугивает россиян от революции и смены власти. Несмотря на все, вероятность революции исключать не стоит.

Реклама

Для массовых беспорядков в России должны быть определенные структуры, организации и такие процессы. Однако этого всего сейчас не видно.

Путин за период своего правления построил в РФ систему, которая делает невозможными революции и восстания. Историк напоминает, что в первые дни полномасштабной войны некоторые россияне даже попытались выйти на протесты, но они не принесли никаких результатов.

Основное сопротивление должно происходить именно в Москве, бунты в Сибири или на Кавказе нужного результата не дадут.

«Россия — это империя, а они распадаются не с окраин, а из центра. Должен быть большой политический кризис и борьба в центре. Возможно, появится определенная группа заговорщиков или недовольных, которые попытаются свергнуть Путина с власти, изолировать», — говорит Ярослав Грицак.

Реклама

Специалист не исключил ситуации, когда сопротивление в России начнется с людей, которые поймут угрозу для себя из-за войны РФ против Украины. Сегодня москвичи стали ощущать влияние войны на себе. Вскоре российские элиты могут понять, что продолжать войну — опасно для них самих.

Зачистка элит в России

В последние месяцы в России проводят аресты — устраняют даже бывших соратников Путина и олигархов. Среди задержанных также люди, приближенные к Шойгу.

«Это то, что произошло в последние годы жизни Сталина. Он был очень подозрителен. В его окружении все опасались, что он может репрессировать и их. Вот это сейчас происходит. Сознательно ли Путин это делает, или нет, раздражен или действительно имеет паранойю, но видим, что все больше людей, которые были его сторонниками, лояльными, становятся объектом преследований ФСБ», — говорит Ярослав Грицак.

Российская элита чувствует, что над ней нависла опасность, и теперь каждый может быть арестован или ликвидирован.

Реклама

«Путин стал параноидальным. Он боится, поэтому принимает особые меры. Чем он отличается от других автократов или тоталитарных лидеров, например, Сталина? Путин — профессиональный КГБ-шник», — говорит историк.

Именно поэтому система безопасности, построенная лично Путиным за все эти годы, гораздо сильнее.

Революция в России: последние новости

Напомним, в России нарастает волна внутреннего недовольства, которую политолог Вадим Денисенко характеризует как «кухонную революцию». Из-за резкого ухудшения уровня жизни, потери надежды на завершение войны и отсутствия видения будущего в обществе россияне испытывают определенную турбулентность.

Но вероятность реального социального «взрыва» пока ничтожна, ведь этому мешают отсутствие лидеров, нехватка четкой альтернативной идеологии и страх перед репрессиями.

Реклама

Сейчас происходит фактическое переподписание общественного договора, основанного на абсолютном бесправии бизнеса и населения. Власти сделали ставку на максимальный контроль, массовую реприватизацию и перераспределение имущества, превратив крупный бизнес в обслугу.

Поскольку бизнес всегда будет пытаться договариваться, а не воевать, этот транзит правил игры будет продолжаться. В результате Россия трансформируется в «лайт-вариант» Северной Кореи. Главными отличиями от КНДР является отсутствие преемника и меньшая мобилизованность населения.

Новости партнеров