Смогут ли Украина и Россия договориться о мире: как оценивают перспективы дипломатии в США

Подавляющее большинство американцев не верят, что с Россией удастся договориться об окончании войны в Украине

Две трети американцев ( 67% ) пессимистически настроены на возможность быстрого достижения соглашения о завершении войны между Россией и Украиной. Скептицизм растет на фоне того, что 66% граждан США считают войну «патовой ситуацией», где ни одна из сторон не побеждает.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Gallup, проведенного в США в течение 1-15 августа.

Разногласия во взглядах на мирное соглашение

Результаты опроса показывают, что пессимизм по мирному соглашению охватывает все основные политические группы, хотя он менее выражен среди республиканцев (57%) по сравнению с демократами (78%) и независимыми избирателями (69%). Несмотря на это, большинство американцев (73%) обеспокоены тем, что любое соглашение может оказаться слишком благоприятным для России.

Граждане также выражают серьезную обеспокоенность соблюдением условий мирного соглашения со стороны России.

«57% были очень обеспокоены, и 30% несколько обеспокоены, что Россия нарушит условия любого соглашения, достигнутого для прекращения войны», — свидетельствуют результаты опроса.

В то же время, сравнительно небольшое количество американцев выражает обеспокоенность, что мирное соглашение может быть слишком благоприятным для Украины (21%) или что Украина нарушит ее условия (29%).

Что делать дальше: скорейшее окончание или освобождение территорий?

Относительно того, как США должны способствовать завершению войны, мнения американцев разделились:

52% считают, что США должны поддерживать Украину в освобождении утраченных территорий, даже если это будет означать затяжную войну.

45% выступают за скорейшее окончание конфликта, даже если Украине придется отдать часть своей территории.

Взгляды на этот вопрос значительно разнятся в зависимости от политической принадлежности. Большинство республиканцев (69%) выступают за скорейшее окончание войны, тогда как большинство демократов (80%) поддерживают помощь Украине в освобождении ее территорий.

Достаточно ли США делают для Украины

В целом 46% американцев считают, что США делают недостаточно для поддержки Украины. Эта доля является самой высокой за последние три года. Опрос также показывает, что 25% граждан думают, что помощи слишком много, а 27% считают, что ее объем является оптимальным.

Интересно, что после прихода к власти администрации Трампа количество демократов, считающих помощь недостаточной, значительно возросло (с 48% в декабре до 77% сейчас). В то же время количество республиканцев, считающих, что США помогают слишком много, уменьшилось.

Напомним, большинство американцев поддерживают введение санкций против торговых партнеров России как способ давления на Москву, чтобы она прекратила войну в Украине. При этом экономическое давление на государство-агрессорку поддерживают как сторонники республиканцев, так и демократы.