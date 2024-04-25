Смогут ли украинцы оставаться в Германии с недействительным паспортом: в правительстве Берлина ответили

Представитель берлинского сената рассказал о процедуре, которая будет введена в случае отказа гражданину Украины в посольстве или консульстве.
Предоставление или продление украинским беженцам временного вида на жительство в Германии не предусматривает обязательного наличия у них действующего паспорта. Главное, чтобы у германских властей была возможность установить личность.
Об этом заявил представитель берлинского сената, то есть правительства Берлина, имеющего статус одной из 16 федеральных земель ФРГ, в ответе на запрос DW.
Если украинское посольство или консульство откажет гражданину Украины в выдаче или продлении его паспорта только на основании непройденной им службы в армии, то берлинское земельное управление по делам иностранцев выдаст ему для поездок за границу проездной документ, заменяющий паспорт.
В то же время представитель сената добавил, что это будет делаться только в исключительных случаях.
Тем временем украинские мужчины бунтуют за границей, ведь им не выдают документы, точнее – военнообязанным украинцам.
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