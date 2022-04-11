Смоленская катастрофа: Польша обвинила Россию в подрыве самолета с Качиньским

Причиной крушения стало незаконное вмешательство российской стороны в работу самолета.

Смоленская викатастрофа, в которой погиб президент Польши Лех Качиньский, произошла из-за прямого вмешательства российской стороны.

Об этом заявил глава подкомитета по расследованию Смоленской катастрофы, бывший министр национальной обороны Польши Антоний Мацеревич, информирует польское издание wРolityce.

Следствие установило, что непосредственной причиной крушения самолета Ту-154М 10 апреля 2010 года под Смоленском стал взрыв в левом крыле.

"Причиной крушения стало незаконное вмешательство российской стороны в работу самолета Ту-154М с делегацией Президента Республики Польша. Основным и безоговорочным доказательством этого вмешательства был взрыв в левом крыле", — отметил Мацеревич.

По его словам, подкомитет точно определил место, время и звук взрыва, который разрушил крыло и вызвал катастрофу. Его продолжением стал очередной взрыв в центральном крыле на несколько метров над землей, который уничтожил весь самолет и привел к смерти польской делегации.

Кроме того, на 190 элементах самолета Ту-154М обнаружили следы взрывчатки. Некоторые следы взрывчатки находились в местах, недоступных пассажирам или экипажу. Согласно выводам подкомитета, использовались термобарические заряды.

"Многие (польские. — Ред.) оппозиционные политики и медиа, которые их поддерживали, шутили над подкомитетом, что не было такого понятия, как термобарический взрыв. Я думаю, что после атак РФ в Украине, где термобарическими зарядами уничтожают большое количество людей, будет какая-то рефлексия на этих людей, как можно так нагло врать", — сказал глава подкомитета.

Лабораторные исследования показали наличие на обломках самолета взрывчатых веществ, таких как пентрит, тротил, гексоген и нитроглицерин.

"В подкомиссии есть свидетельские показания, которые находились 10 апреля 2010 года в Смоленске, преимущественно россиян. Многие из них услышали взрыв до того, как самолет упал на землю", — говорит Мацеревич.

Глава подкомитета сообщил, что самому взрыву предшествовали две операции по дезинформации со стороны РФ: "Внесение хаоса среди полетных диспетчеров Российской Федерации и затруднение вылета польского экипажа в запасной аэропорт в Витебске. В последнюю минуту произошло переоборудование резервных аэропортов из Витебска в Домодедово и Шереметьево россиянами и скрытое от польских пилотов".

Напомним, 10 апреля 2010 года в России разбился самолет ТУ-154М, на борту которого находились 96 человек – все они погибли. Среди них – президент Польши Лех Качиньский и многие чиновники. Все они летели на траурные мероприятия, посвященные годовщине расстрела польских офицеров в Катынском лесу.

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