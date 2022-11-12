Смоленская катастрофа: суд в Польше постановил арестовать диспетчеров российского аэропорта

Суд в Варшаве постановил арестовать трех российских авиадиспетчеров, контролировавших движение в аэропорту российского города Смоленска 10 апреля 2010 года, когда самолет с тогдашним президентом Польши Лехом Качиньским на борту разбился при попытке приземлиться.

Об этом сообщает правый портал www.Polityce.pl.

По мнению суда, существует высокий риск того, что эти россияне намеренно вызвали катастрофу на воздушном транспорте. Теперь прокуратура сможет выдать международный ордер на арест трех диспетчеров.

Польша с 2015 года ведет расследование относительно диспетчеров Смоленского аэропорта.

Сначала военная прокуратура хотела предъявить им обвинения в непреднамеренной авиакатастрофе, но делом занялась гражданская прокуратура, по мнению которой имеющиеся доказательства позволяют обвинить диспетчеров в совершении более тяжкого преступления. Такую позицию в прокуратуре аргументируют тем, что диспетчеры хорошо знали риски, связанные с тем, что пилоты польского самолета попытались приземлиться в плохую погоду в плохо оборудованном аэропорту.

Новое решение польского суда не означает, что диспетчеров сразу арестуют. Россия игнорирует все запросы Польши о сотрудничестве по расследованию. Однако когда польские власти выдадут на них международный ордер на арест, они будут рисковать оказаться в изоляторе во время поездки за границу.

10 апреля 2010 года в России разбился самолет ТУ-154М, на борту которого находились 96 человек – все они погибли. Среди них – президент Польши Лех Качиньский и многие чиновники. Все они летели на траурные мероприятия, посвященные годовщине расстрела польских офицеров в Катынском лесу.

Напомним, ранее в Польше заявили, что Смоленская авиакатастрофа, в которой погиб президент Польши Лех Качиньский, произошла из-за прямого вмешательства российской стороны.

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