«Смонтированная» запись и виновные украинцы: в Польше хотят замять дело об избиении украинских студентов

Конфликт в польской школе превратился в войну версий.

История из польского города Слупск, где учитель называл учеников из Украины «отбросами» и натравливал на них других детей, после чего украинцев жестоко избили, получила свое продолжение. Власти города утверждают, что учитель не называл украинских учеников «отбросами», а распространившаяся в сети аудиозапись была «смонтирована» и «манипулятивна». Поляки решили сделать виновными украинцев.

Об этом сообщает TVN24.

По словам чиновников, конфликт начался с событий, произошедших во время показа фильма, посвященного годовщине восстановления независимости Польши.

«Ребята украинского происхождения вели себя неправильно — насмехались, перебивали и комментировали на украинском языке. Поэтому учительница указала на их поведение. В тот же день… за пределами школьной территории школьная камера зафиксировала ученика украинского происхождения, который совершал физическое насилие над учеником польского происхождения», — утверждают польские местные власти.

По их словам, студент из Украины совершил телефонный звонок, после чего еще двое студентов явились «на подкрепление».

«Польского студента толкнули и приказали опуститься на колени и извиниться перед украинскими ребятами. Сообщается, что он испытывал такую угрозу, что позвонил по телефону своему двоюродному брату. Это привело к драке, в которой также принимали участие два украинских парня, которые не были студентами в Слупске», — говорится в сообщении.

В городских властях также утверждают, что запись с голосом учителя была «порезана и смонтирована». Сам педагог в полиции возразил, что называл украинских учеников «отбросами», и заверил, что часть слов на записи якобы сгенерирована искусственным интеллектом.

Напомним, что, по словам украинцев, учитель оскорблял украинских учеников, называл их «отбросами» и угрожал, что они не сдадут экзамены. «Когда вы будете сдавать экзамен в следующий раз, вы точно провалите его. Потому что я докажу вам, кто такой поляк», — говорил, в частности, учитель.

Его травлю украинцев поддержали ученики-поляки Во время уроков один из польских учеников включал звуки бомб и ракет, издеваясь над украинцами. А когда дело дошло до драки один из нападающих сначала плюнул в лицо 16-летнему украинцу, сказав: «На фронт, украинская к*ва».

Это далеко не единичный случай буллинга и преследование украинских детей в школах Польши. Так, в польском городе Седлец родители требовали не набирать в классы детей из Украины.

Ранее украинка рассказала, что когда ее сын играл в песочнице на детской площадке с маленькой девочкой-полькой, и ее отец услышал украинский акцент, он отвел ее в сторону, сказав: «Ты не будешь играть с этим украинским мальчиком».

Напомним, что с 1 сентября 2024 года Польша обязала всех украинских учащихся на своей территории учиться в польской школе. По словам нардепа Княжицкого, это требование может угрожать полной утратой целого поколения украинцев.