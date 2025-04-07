Сможет ли Франция заменить американское ядерное оружие в Европе: что говорит эксперт

Ядерное оружие / © Getty Images

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Замена американского ядерного оружия в Европе на французский будет состоять из ряда элементов. Первое из них, это заключение новых двусторонних соглашений.

Об этом рассказал эксперт Национального института стратегических исследований Алексей Йижак в комментарии РБК-Украина.

После этого, как объяснил Йижак, необходимо будет решить процедуры замены ядерного оружия, а также инфраструктуры, занятой американскими F-16, F-18 и F-35 с бомбами Б-61, на французские Rafale с ракетами ASMP-A

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Вопросы ядерных боеголовок Франции

По словам Йижака, у Франции сейчас достаточное количество собственных ядерных боеголовок. Впрочем, по оценке руководителя Центра по вопросам нераспространения ядерного оружия при Одесском национальном университете Полины Синовец, Парижу все же придется увеличить их количество, чтобы защищать куда большую территорию.

Согласно данным Defence Express, Париж имеет:

40 боевых зарядов TN75 мощностью в 110 кт и новых TNO мощностью 100 кт, которые установлены в баллистические ракеты M51 на четырех атомных подлодках класса Le Triomphant;

54 боеголовка TNA мощностью 100-300 кт, установленные в сверхзвуковые ракеты ASMP-A. Их способны нести самолеты Rafale.

Проблема заключается в том, что у Франции и Великобритании недостаточно боеголовок малой мощности.

«Бомбы, имеющиеся у американцев, имеют переменную мощность от нескольких килотонн до пятидесяти килотонн. И Россия всегда знает, что это оружие применимо никогда на поле боя. А у французов и британцев сейчас нет такой низкой мощности, у них она начинаются от стакт. Снизить мощность можно достаточно быстро, но это еще предстоит сделать», — добавил Ёжак.

Как пояснил эксперт, снизить мощность можно в течение года, но затем ядерное оружие необходимо будет отработать на учениях. В то же время, он не исключает, что определенные шаги в этом вопросе могли начаться значительно раньше, что позволит добиться результата быстрее.

Напомним, ранее Эмманюэль Макрон заявил, что Россия угрожает всей Европе.