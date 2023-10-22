Сможет ли Иран бесконтрольно экспортировать свои баллистические ракеты и как это отразится на войне в Украине

Иран сможет торговать ракетами со всем миром, в частности, с Россией.

18 октября прекращается действие резолюции Организации Объединенных Наций по Ирану, которая предусматривает запрет на экспорт ракетного вооружения.

Об этом в своем Twitter сообщил заместитель министра иностранных дел Ирана по политическим вопросам Багери Кани.

Напомним, резолюция ООН № 2231 по Ирану была принята 20 июля 2015 года из-за ядерной программы Тегерана на период до 18 октября 2023 года. Эта резолюция была частью плана действий по санкционному режиму в ответ на иранскую ядерную программу.

"С 18 октября 2023 года в соответствии с резолюцией 2231 Совбеза ООН прекращаются все ограничения, несправедливо наложенные на деятельность, связанную с баллистическими ракетами, и их поставки в/из Исламскую Республику Иран", – говорится в заявлении представителя МИД Ирана.

Также Кани добавил, что страна "больше не подлежит никаким ограничениям" в контексте решений Совета Безопасности ООН.

По информации иранских СМИ, это подтвердил и министр иностранных дел Исламской Республики Хосейн Амир Абдоллахиан.

Комментируя эти заявления иранской стороны, эксперт Центра ближневосточных исследований AMES Игорь Семиволос в комментарии ZN.UA отметил, что теперь Тегеран сможет продавать ракетное оружие.

"За продажу этого оружия не будет никаких санкций. Это было в рамках Резолюции 2015 года так называемого "ядерного соглашения". И согласно этой Резолюции были предусмотрены сроки, на которые налагаются на Иран ограничения по продаже, с начала 2018 года обычного вооружения, а затем – ракетного оружия. 18 октября истекает срок действия Резолюции. Иран может продавать ракетное оружие всем, кому он пожелает", – отметил Семиволос.

Иран показывает вооружение / Фото: Associated Press

В свою очередь, по оценке Института по изучению войны (ISW), завершение срока действия ракетных ограничений Совбеза ООН 18 октября 2023 года даст Ирану возможность экспортировать ракеты и связанные с ними технологии без международного контроля, в том числе и в РФ.

По информации Института по изучению войны (ISW), министр обороны РФ Сергей Шойгу 19 сентября текущего года во время визита в Тегеран обсуждал завершение срока действия ракетных ограничений резолюции Совбеза ООН с министром обороны Ирана бригадным генералом Мохаммадом Реза Аштиани.

Однако в преддверии прекращения действия резолюции ООН в Совете Европейского Союза заявили о продлении эмбарго на экспорт для Ирана ракетного вооружения. "Совет решил принять необходимые меры для сохранения ограничительных мер в рамках режима нераспространения ЕС по Ирану", – говорится в сообщении Совета ЕС.

В опубликованном 17 октября релизе Совета ЕС объясняется решение воздержаться от снятия данных ограничений 18 октября 2023 года не выполнением Ираном своих обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД). О невыполнении официальным Тегераном своих обязательств сообщало Международное агентство по атомной энергии с 2019 года.

Совет ЕС согласился сохранить секторальные и индивидуальные санкции, связанные с распространением ядерного оружия Ирана, а также эмбарго на поставку оружия и ракет.

Кроме того, Совет принял правовые акты "для сохранения обозначений", для физических и юридических лиц, участвующих в деятельности по созданию ядерных или баллистических ракет, или связанных с Корпусом стражей исламской революции (КСИР).

Следует отметить, что Великобритания, Франция и Германия уже объявили о том, что сохранят существующие ракетные ограничения по Ирану и после 18 октября. Также на фоне окончания срока действия ограничений ООН на ракетную деятельность Ирана в соответствии с резолюцией Совбеза санкции в отношении этой страны были введены 18 октября и США. Ограничения распространяются на группу лиц и компаний, базирующихся в Иране, Китае, Гонконге и Венесуэле, связанных с разработкой Тегерана баллистических ракет и беспилотников.

Также под санкции попадают компании Parchin Chemical Industries, PB Sadr, а также производители электроники MODAFL и PCI. Китайскую компанию Zhejiang Qingji Ind Co включили в список ограничений по продаже Ирану центрифуг и другого оборудования. Также среди попавших под санкции были Hong Kong Ke.Do International Trade и китайская Qingdao Zhongrongtong Trade Development, которые Минфин США обвинил в продаже Ирана цветных металлов двойного назначения.

"Соединенные Штаты будут продолжать преследовать незаконные транснациональные сети закупок, тайно поддерживающие иранское производство баллистических ракет и другие военные программы", — заявил заместитель министра финансов США по терроризму и финансовой разведке Брайан Нельсон.

Санкции против Ирана сохранила и Швейцария.

Примечательно, что первые сообщения о возможности передачи Ираном баллистических ракет в РФ датированы еще 2022 годом. Тогда 16 октября 2022 года американская газета Washington Post со ссылкой на двух сотрудников разведки из страны-союзника США сообщила, что Москва хочет получить у Тегерана ракеты "Фатех-110" и "Золфагар" с радиусом действия 300 и 700 километров соответственно.

А уже 28 октября 2022 года глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов во время интервью изданию The Drive заявил о том, что армия РФ может применить иранские баллистические ракеты Fateh-110 и Zolfaghar уже в ноябре месяце 2022 года.

На прямой вопрос журналиста по поводу правдивости и сроков получения ракет от Ирана, о чем начались разговоры в середине октября, Буданов ответил так: "Я считаю, что в следующем месяце мы увидим их использование здесь".

"Это серьезная угроза, потому что иранские ракеты, в отличие от российских, обладают достаточно высокой точностью, очень высокой скоростью, и эти характеристики проверены в боях. Мы можем рассчитывать только на блестящую работу наших войск ПВО. И надеясь, что наши союзники предоставят нам больше этих систем ПВО для обеспечения прикрытия", – добавил Буданов.

Обращаю внимание, что в дальнейшем информация главы Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова и Washington Post не нашла своего подтверждения.

Примечательно, что официальный представитель Пентагона на брифинге 31 октября 2022 года сказал, что они пока не располагают информацией по поводу поставок Ираном России этих ракет, но в то же время не опроверг такую ​​вероятность.

Несмотря на декларирование руководителем ГУР МОУ Будановым высокой точности иранских ракет Fateh-110 и Zolfaghar, американский Центр стратегических и международных исследований (Center for Strategic and International Studies) считает, что их реальная точность составляет даже благодаря использованию спутниковой навигации около 500 метров от точки.

По имеющейся информации, последний документированный случай массового применения иранских баллистических ракет произошел в 2020 году. Тогда Иран нанес удар этими ракетами по авиабазе США "Айн-аль-Асад" в Ираке.

По информации американской стороны, тогда по авиабазе было выпущено 15 иранских баллистических ракет. Примечательно, что только 10 из них долетели до цели. Впрочем, на спутниковых снимках было зафиксировано всего пять поражений крупной по размерам авиабазы. Более того, дистанция между воронками составляла до 1,3 км. А это воочию опровергает информацию о высокой точности иранских ракет.

По официальной информации американской стороны, удар баллистическими ракетами не нанес гибели военнослужащих армии США. Только некоторые получили контузии разных степеней, преимущественно легких, также был потерян один самолет, находившийся на взлетно-посадочной полосе.

Впрочем, по оценкам специалистов, вопрос точности иранских ракет – это последний интересующий Москву. Речь идет о том, что единственное их практическое использование страной-оккупантом усматривается в нанесении ударов по городам с целью террора в отношении гражданского населения, где вопрос точности не имеет никакого значения.

Заявленные Тегераном тактико-технические характеристики этих ракет таковы:

Fateh-110: дальность – 300 км, вес боевой части (взрывчатки) – до 650 кг

Zolfaghar: дальность – 700 км, вес боевой части (взрывчатки) – до 580 кг

Fateh-110 — это иранская баллистическая ракета класса "земля-земля", производимая иранской корпорацией Aerospace Industries Organization. Состоит на вооружении КСИР (Корпус стражей исламской революции).

Ракета "Fateh-110" увидела свет в 2002 году, она разработана на основе неуправляемой ракеты "Zelzal-2", которая также создана на базе Zelzal-1.

В свое время Иран получил доступ к китайским ракетным технологиям посредством поставок ракет CSS-8, переработанной копии советской твердотопливной неуправляемой ракеты комплекса "Луна-М".

Но началом иранской ракетной программы можно считать середину 80-х годов прошлого столетия. Тогда в 1985 году Иран сумел закупить у Ливии ракеты Р-17 комплекса "Эльбрус", который более известен как "Скад". Кроме того, "Скады" были закуплены у КНДР, которые тот в 70-х получил от Египта, а в середине 80-х локализовал под названием "Нодон".

По оценкам специалистов, все иранские ракеты базируются исключительно на двух источниках: советской Р-17 от "Скада" и 9М21 от "Луны-М". В модернизации и разработке производных вариантов участвовали не только иранские специалисты, но и КНДР. Замечу, что в создании ракет Fateh США официально в 2006 году обвинило китайскую Great Wall Industry.

Иранская тактическая баллистическая ракета Zolfaghar принадлежит к семейству Fateh-110. Но от ракеты предыдущего поколения она отличается дальностью полета, составляющей до 700 км. Помимо инерционной системы наведения ракета использует GPS, а также коммерческие системы GNSS. Боевая часть ракеты отделяется при заходе на цель. Это значительно усложняет ее обнаружение, отслеживание и уничтожение. Примечательно, что Zolfaghar появилась после введения против России санкций 2014 года.

Главная проблема этих ракет состоит в том, что Fateh-110 и Zolfaghar являются баллистическими ракетами, а их в принципе крайне тяжело перехватить. Баллистические ракеты летят по большой баллистической траектории, поднимаются на высоту до 40-50 км и после этого улетают вертикально вниз под углами примерно 80-90 градусов. Примерное время полета ракеты Fateh-110 на заявленную дальность оценивается в 300-350 секунд. Таким образом, даже с момента объявления воздушной тревоги, а пуск баллистической ракеты будет замечен на РЛС почти сразу, у гражданского населения будет крайне мало времени для того, чтобы перейти в укрытие. Также следует понимать, что мощность боевой части Fateh-110 в 2-2,3 раза больше, чем у крылатой ракеты типа "Калибр".

Единственный способ обезвредить баллистическую ракету – это так называемый кинетический перехват, когда в нее врезается другая ракета. Баллистические ОТРК Zolfaghar могут сбивать только Patriot PAC 3 и франко-итальянскую SAMP/T. Однако насколько удачно воздушные силы смогут перехватывать иранские ракеты — это зависит от количества ЗРК.

Но главная проблема применения иранских баллистических ракет страной-оккупантом состоит в том, что они не массовый продукт и их количество ограничено. По оценкам военно-политического обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, у Ирана проблемы с серийным производством почти всей номенклатуры своего оружия.

"В общей сложности ожидается около 100 единиц ракет – такую партию Россия может получить. Не исключаю, что это может быть и до 200 единиц такого ракетного оружия. Тысячи единиц – нет, они в Иране отсутствуют", – резюмировал политолог.

Выставка ракет в Иране, август 2023 года

В американской разведке считают, что Иран может иметь более 3 тысяч баллистических ракет разного типа, в то же время количество крылатых ракет гораздо больше.

15 марта 2022 года командующий Центральным командованием США (CENTCOM) генерал Кеннет Маккензи заявил, что у Ирана более 3000 баллистических ракет, многие из которых могут достичь территории Государства Израиль.

"На военном уровне меня прежде всего беспокоит то, что у них нет ядерного оружия, но я также очень обеспокоен значительным ростом и эффективностью их программы создания баллистических ракет", — заявил Маккензи комитету Сената по вооруженным силам. "У них более 3000 ракет разных типов, некоторые из которых могут достичь Тель-Авива", — заметил Маккензи в ответ на запрос члена сенатского комитета. "Ни одна из них пока не может добраться до Европы", — добавил он.

В предварительно написанном письменном заявлении Маккензи назвал ракетные силы Ирана наибольшей угрозой безопасности региона, отметив, что Иран разработал арсенал баллистических ракет, способных нести ядерные боеголовки, и неоднократно осуществлял их испытания. Он сообщил Комитету, что за последние 5-7 лет Иран вложил значительные средства в свою программу создания баллистических ракет.

В этом случае следует упомянуть, что в 2008 году в Израиле появилась информация, что Тегеран передал "Хезболле" сотни ракет Fateh-110.

Но большинство из них были уничтожены авиаударами израильских воздушных сил.

Значительный интерес для ВС РФ может быть связан с одной из последних иранских разработок — баллистической ракетой средней дальности "Хайбар-шекан". Вероятность преодоления систем ПВО, однако в боевых условиях она еще не испытывалась.

По оценкам американской разведки, частью российско-иранского соглашения по поставке оружия могут быть и крылатые ракеты. У Ирана их немало. Например, речь может идти о ракетах "Мешкат", которые по своим характеристикам очень близки к российским Х-55 — они с начала войны используются для ударов по Украине (дальность полета 600 километров, масса боеголовки 960 килограммов, точность 600 метров).

По информации BBC, в России производство ракет меньшей дальности было ограничено договором ДРСМД, действовавшим с 1988 по 2019 год. Россия, как и США, не могли опробовать и размещать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования меньшей и средней (1000 до 5500 км) дальности. Договор не запрещал такие ракеты проектировать, но ни в коем случае большого арсенала перед войной Россия создать не смогла.

Иран может договориться с РФ о передаче ракет / Фото: Associated Press

Если Россия все же получит иранские баллистические ракеты и будет применять их для атак по территории Украины, это будет представлять серьезную угрозу. По оценкам спикера Командования Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины Юрия Игната, угроза от иранских ракет значительна, хотя точные характеристики этого тапа вооружения остаются неизвестными.

"Конечно, Иран будет рассказывать, что они лучше, но они не лучше, чем Искандер, это 100%. Но если Россия их получит, это серьезная проблема", — подчеркнул он.

Следует заметить, что недавно директор израильской разведки Моссада Дэвид Барнеа заявил о том, что Иран намерен передать России ракеты малой и большой дальности в дополнение к дронам-камикадзе Shahed.

Напомним, в ноябре 2022 года глава Совета национальной безопасности Израиля Эяль Хулата на форуме в Бахрейне заявил, что в случае если Иран начнет поставки баллистических ракет России, то Израиль будет готов поставить высокоточные баллистические ракеты Украине.

В конце сентября президент Украины Владимир Зеленский на брифинге с генсеком ООН Йенсом Столтенбергом заявил, что факты продажи иранских баллистических ракет России пока не зафиксированы.

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