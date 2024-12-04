Сможет ли конфликт в Сирии отвлечь силы РФ от войны в Украине: объяснение аналитиков

РФ вывела из своей базы в Тартусе фактически все находившиеся там суда.

Российская Федерация эвакуирует военно-морские активы из своей базы в сирийской Тартусе. Это может означать, что Москва не намерена отправлять значительные подкрепления для поддержки режима Башара Асада в Сирии в ближайшем будущем.

Об этом сообщают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что ранее OSINT-аналитик MT Anderson заявил, что, согласно спутниковым снимкам, РФ вывела из своей базы в Тартусе фактически все находившиеся там суда.

"Россия не может перебросить эти суда в свои черноморские порты из-за позиции Турции. Поэтому она, скорее всего, перебросит их в свои базы на северо-западе России и в Калининградскую область", — отмечают в ISW.

Американские специалисты отмечают, что ранее украинское Главное управление военной разведки сообщило, что Кремль перебросил в Сирию часть Африканского корпуса.

Если эти сообщения правдивы, отмечают в ISW, то они указывают на то, что военное командование России избегает опрокидывания регулярных российских военных сил из своего приоритетного театра военных действий в Украине в Сирию.

"Эвакуация Россией Тартуса и сообщения о развертывании сил Африканского корпуса в Сирии свидетельствуют о том, что Россия обеспокоена тем, что силы сирийской оппозиции могут продвинуться на юг к Хаме и угрожать базе в Тартусе, но российское военное командование не будет в ближайшем будущем направлено значительные подкрепления, чтобы предотвратить таковые продвижением", — считают аналитики Института изучения войны.

Как сообщалось, Кремль отправляет в Сирию наемников ПИК. ГУР Украины отмечает, что личный состав российского военного контингента в Сирии находится в подавленном состоянии из-за успехов оппозиционных сил – захвата Алеппо, боевых действий в районе Хаммы и продвижения к Хомсу.