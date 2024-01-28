Сможет ли Путин вести войну до 2028 года: мнение экс-сотрудника КГБ

Западные издания пишут, что Владимир Путин готов продолжать войну по меньшей мере до 2028 года, ведь президент РФ активно наращивает ресурсы и перестраивает экономику. К сожалению, потенциал для этого у государства-агрессорки есть.

Об этом рассказал экс-сотрудник КГБ Сергей Жирнов в эфире 24 Канала.

"Путин решил, что война будет продолжаться до его смерти. Он никогда не остановится и всегда будет вести войну. Это нужно понимать. Поэтому украинская сторона осознала, что с Путиным нет смысла договариваться о каких-либо переговорах", – сказал Сергей Жирнов.

Он уверяет, что кремлевскому диктатору нужны только короткие "передышки". Более того, даже после потенциального перемирия с Украиной Путин вскоре начнет новый конфликт. Россия и вообще путинский режим, к сожалению, имеют потенциал для войны.

"Это не тот ресурс, который позволит завоевать всю Украину, но вести боевые действия на таком же уровне, как сейчас, удастся",

– подчеркнул экссотрудник КГБ.

Россияне отчаянно наступают, ведь диктатору нужны победы

Как известно, вскоре в России пройдут выборы, поэтому Путин должен продемонстрировать народу победы. Именно поэтому сейчас продолжаются жестокие и интенсивные бои. По данным Генштаба, армия РФ практически ежедневно теряет тысячу бойцов и сотни единиц техники. Это означает, что враг постоянно наступает, потому что такие потери невозможны во время оборонных операций.

"У России есть потенциал и человеческий, и в технике. Продолжается усиление, ведь есть депрессивные регионы, где за 150 – 200 тысяч рублей люди готовы идти на смерть. Если они не сами на это заявляются, то их заставляют семьи, безработица, мала зарплата, долги. Потенциально до 2028 года у России еще будут резервы", – подчеркнул Жирнов.

Неизвестно, сколько будет терпеть народ

По словам экс-сотрудника КГБ, война с Украиной непопулярна внутри самой страны-агрессорки. Поэтому возникает вопрос, хватит ли у русского народа терпения, чтобы его продолжать. Иметь ресурсы и наращивать – это прекрасно, но вряд ли люди готовы жить постоянно в стране, которую строит диктатор.

"Путин серьезно думает, что рост экономики благодаря военно-промышленному комплексу – это отличная вещь. Хотя в российском Центральном банке, Министерстве экономики есть умные люди, которые говорят ему, что это только одноразовая ситуация. Она может длиться год – два, не больше". Но Путину на это безразлично", – заметил Сергей Жирнов.

Ранее в ВСУ сказали, имеют ли россияне стратегические успехи на востоке Украины.

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