Сможет ли РФ восстановить свои потери Черноморского флота: в ВМС ответили

Украинские военные уничтожили треть из 80 военных кораблей Черноморского флота РФ, много повредили.

Спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук сообщил, сможет ли РФ восстановить свои потери.

Он отметил, что выйти из акватории Черного моря россияне не могут себе позволить, потому что у них есть побережье в Черном и Азовском морях.

"Не выполнять задачи по охране своих территориальных вод они так же себе позволить не могут, потому что это будет откровенная капитуляция. В то же время россияне имеют возможность пополнения корабельного состава Черноморского флота ограниченным количеством кораблей, потому что сообщения с Азово-Черноморским районом в России есть", – объяснил спикер ВМС.

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, по состоянию на 11 марта Россия потеряла 26 кораблей и катеров с начала полномасштабного вторжения.

Военный флот Украины по численности и технической составляющей значительно уступает флоту РФ, однако российские корабли больше не властвуют в море. Сколько кораблей уже потеряла РФ — читайте в новости.

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