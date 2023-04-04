Сможет ли Трамп сможет принять участие в выборах президента США, если его засудят: ответ WP

Сам Трамп вместе с соратниками стремится позиционировать судебный процесс как политизированную "охоту на ведьм".

Бывший глава Белого дома Дональд Трамп стал первым экс-президентом США, которому было предъявлено обвинение. Обвинительный акт остается закрытым, поэтому конкретное обвинение не обнародовано.

Издание The Washington Post разбиралось, станет ли уголовное обвинение преградой для 76-летнего политика в его намерениях снова стать президентом.

По словам журналистов, даже если политика признают виновным, это не обязательно означает, что он проведет определенное время в тюрьме.

Даже обвинительный вердикт не лишит Трампа права баллотироваться в президенты и возвратиться в Белый дом.

Как повлияет судебный процесс на предвыборную кампанию Трампа

Практическое влияние уголовного дела на его президентскую компанию — поможет ли это или повредит ли его шансам снова попасть в Белый дом — зависит от того, кого из экспертов спрашивать.

Некоторые из его советников сказали в комментарии WР сказали, что это благоприятный фактор для Трампа: он снова в центре внимания как доминирующая фигура в Республиканских партиях. По их мнению, судебный процесс позволит еще больше популяризировать бывшего президента, а также повысить его рейтинги.

Но другие говорят о "подводных камнях": мол, советники и консультанты Трампа не разработали материально-техническую базу для одновременного баллотирования в президенты и столкновения с уголовным судом. Политконсультанты отделены от юридической команды Трампа. И они не всегда действуют согласованно. А одиозный политик не всегда прислушивается к советам обеих команд.

Сам Трамп вместе с соратниками стремится позиционировать судебный процесс как политизированную "охоту на ведьм".

Напомним, что Окружной суд Манхэттена штата Нью-Йорк арестовал 45-го президента США Дональда Трампа. После ареста на Трампа не наденут наручники, но он будет оставаться под постоянным наблюдением правоохранительных органов.

Трамп фигурирует в скандале с порноактришкой Сторми Дэниелс, с которой якобы имел роман. Юрист политика якобы заплатил порноактрисе $130 тыс. за молчание. Эти деньги были предназначены для финансирования предвыборной кампании Трампа.

Также его обвинили в том, что политик не зарегистрировал более ста подарков от иностранных правительств и руководителей государств. Речь идет о сумме около 291 тыс. долларов.