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Смытые потоками воды авто и дома, 9 погибших: Турцию после пожаров накрыли ужасные наводнения

Sinoptaolay

Проливные дожди вчера парализовали провинции Айдын, Синоп, Стамбул и Карабук.

После масштабных пожаров Турция вот уже несколько дней подряд страдает от ужасных наводнений.

Об этом сообщает Hurriyet.

Проливные дожди вчера парализовали провинции Айдын, Синоп, Стамбул и Карабук. Мост на дороге Бартин-Карабук обвалился. В Бартине пропала 80-летняя женщина.

Улицы в населенных пунктах превратились в реки. Дороги разрушены, много транспортных средств и домов повреждены, а граждане оказались в пробках.

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В Кастамону во время наводнения погибли 9 человек.

"Мне 33 года. Ничего подобного здесь не случалось раньше до сих пор. Это впервые", — отмечает житель города Кастамону — административного центра одноименной провинции.

В этой же провинции 8-этажный дом через мгновение просто упал от мощного потока воды. Видео попало в Сеть.

Местные жители стоят с чемоданами в ожидании эвакуации. Некоторыех вертолеты забирают прямо с крыш домов.

Поисково-спасательные работы в районе стихийного бедствия продолжаются.

Напомним, что Черноморское побережье Турции накрыли наводнения.

Ранее в Турции длительное время боролись с лесными пожарами.

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Новости мира: север Турции страдает от паводков

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