Смытые потоками воды авто и дома, 9 погибших: Турцию после пожаров накрыли ужасные наводнения

Проливные дожди вчера парализовали провинции Айдын, Синоп, Стамбул и Карабук.
После масштабных пожаров Турция вот уже несколько дней подряд страдает от ужасных наводнений.
Об этом сообщает Hurriyet.
Проливные дожди вчера парализовали провинции Айдын, Синоп, Стамбул и Карабук. Мост на дороге Бартин-Карабук обвалился. В Бартине пропала 80-летняя женщина.
Улицы в населенных пунктах превратились в реки. Дороги разрушены, много транспортных средств и домов повреждены, а граждане оказались в пробках.
В Кастамону во время наводнения погибли 9 человек.
"Мне 33 года. Ничего подобного здесь не случалось раньше до сих пор. Это впервые", — отмечает житель города Кастамону — административного центра одноименной провинции.
Video from an eyewitness shows the moment a house collapses into fast flowing flood waters in Turkey.— Sky News (@SkyNews) August 12, 2021
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В этой же провинции 8-этажный дом через мгновение просто упал от мощного потока воды. Видео попало в Сеть.
VIDEO — The moment an 8 story building gets heavily damaged by floods in Turkey's Kastamonu pic.twitter.com/nKnk80t3qQ— DAILY SABAH (@DailySabah) August 12, 2021
Местные жители стоят с чемоданами в ожидании эвакуации. Некоторыех вертолеты забирают прямо с крыш домов.
Поисково-спасательные работы в районе стихийного бедствия продолжаются.
Напомним, что Черноморское побережье Турции накрыли наводнения.
Ранее в Турции длительное время боролись с лесными пожарами.
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