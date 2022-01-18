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Смывает села, есть погибшие: из-за извержения подводного вулкана на островах Тонги свирепствует цунами (фото, видео)

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Смывает села, есть погибшие: из-за извержения подводного вулкана на островах Тонги свирепствует цунами (фото, видео)

Фото: Sanya Ruggiero, Twitter

Острова Тонги засыпало пеплом и в стране исчез Интернет.

На островах страны Тонга, расположенной в юго-западной части Тихого океана, свирепствует цунами, которое спровоцировало извержение подводного вулкана. Из-за непогоды частично или полностью разрушены несколько сел, погибли три человека.

Об этом сообщает dailymail.co.uk.

На острова обрушились волны высотой до 5-10 метров. Цунами уничтожило целое село на острове Манго. Из-за непогоды там погибла 65-летняя женщина. На острове Фоноифуа остались всего два дома. Также из-за непогоды есть разрушение на острове Номука. Там погиб 49-летний мужчина. На острове Тонгатапу нашли мертвой 50-летнюю гражданку Великобритании.

Местные власти эвакуируют людей и сообщают о пострадавших из-за непогоды. Также известно, что на отдаленных островах могут находиться сотни людей. В каком они состоянии неизвестно.

Как отмечается, цунами спровоцировало извержение вулкана Хунга-Тонга. Из-за этого острова Тонги засыпало пеплом и в стране исчез Интернет. Это произошло из-за повреждения подводных кабелей.

Новая Зеландия и Австралия готовы помочь Тонге, однако все усложняют действующие в стране суровые карантинные ограничения и облако вулканического пепла. Привезшие помощь местным жителям будут вынуждены отбыть карантин. Местное правительство пока не намерено идти на уступки из-за разрушительного цунами.

Главный аэропорт архипелага, международный аэропорт Фуамота, не пострадал во время субботнего извержения и цунами, но облако вулканического пепла препятствует его полноценной работе, усложняя международные усилия по оказанию помощи.

Гуманитарное бюро ООН сообщило, что официальные лица Тонги заявили, что расчистка взлетно-посадочной полосы займет несколько дней, поскольку это делается вручную. В настоящее время продолжаются спасательные операции.

Тонга является островным государством, в которое входят 176 островов, в том числе 36 необитаемых, тогда как на других проживают в общей сложности 104 494 человека.

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