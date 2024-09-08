Снабжение иранских ракет России: в Офисе президента предложили радикальный ответ

Ермак назвал удары по террористической России защитой, а не эскалацией.

В ответ на поставку России баллистических ракет нужно предоставить Украине разрешение уничтожать склады с этими ракетами западным оружием.

Такое заявление сделал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак на фоне информации о том, что Иран передал государству-агрессору сотни баллистических ракет.

“Демократии должны отвечать на террор автократий. Удары по террористической России – это защита. А защита не эскалация”, — подчеркнул он.

Также читайте Иран мог отправить России баллистические ракеты: Украина сделала заявление

Также Андрей Ермак отметил, что страна, помогающая оружием террористическим организациям и террористическим государствам, должна быть наказана.

Ранее несколько западных СМИ сообщили, что Иран передал России партию баллистических ракет.



В начале августа агентство Reuters сообщило, что Москва может получить сотни баллистических ракет Fath-360. По информации агентства, в страну-террористку поставят более 200 ракет.



6 сентября издание Wall Street Journal со ссылкой на анонимных европейских и американских чиновников сообщило, что власти Ирана уже отправили в Россию баллистические ракеты малой дальности.



Иранская миссия при ООН официально отрицает, что Тегеран поставляет свои баллистические ракеты в РФ, заявляя, что соответствующие сообщения в западных СМИ не соответствуют действительности.

Напомним, член комитета по национальной безопасности парламента Ирана оговорился, что за предоставление оружия, а именно ракет и беспилотников, Тегеран получает от Москвы агропродукцию.

Читайте также: