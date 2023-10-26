Снабжение оружия КНДР для России: британская разведка сообщила неутешительные новости для Украины

По данным разведки, северокорейские боеприпасы уже попали на склад боеприпасов в западной России.

Северная Корея снабжает России оружием для войны в Украине. За последние недели РФ получила более 1000 контейнеров с вооружением.

Об этом сообщает Минобороны Британии со ссылкой на разведку.

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По их данным, вероятнее всего, северокорейские боеприпасы уже попали на склады боеприпасов в западной России, которые обеспечивают боевые действия России в Украине.

"Если Северная Корея сохранит недавние масштабы и темпы военных поставок (более 1000 контейнеров за последние несколько недель), она станет одним из важнейших иностранных поставщиков оружия для России рядом с Ираном и Беларусью", — говорится в сообщении.

Разведчики отмечают, что военный пакет между Россией и КНДР, вероятно, еще незавершен.

"Пока непонятно, что Россия согласилась предоставить Северной Корее взамен. Вряд ли полный пакет был завершен. По всей вероятности, это была одна из главных тем для обсуждения во время недавних визитов российского руководства в Северную Корею. Вероятно, это будет включать финансовую компенсацию, другую экономическую поддержку, предоставление военных технологий или сотрудничества в других областях высоких технологий, таких как космос", — предполагают британские разведчики.

Напомним, В ГУР оценили ситуацию со снабжением России оружия КНДР и Ираном.

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