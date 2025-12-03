- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 191
- Время на прочтение
- 1 мин
Поставки оружия Украине не остановятся: Рютте сделал предупреждение РФ
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что союзники должны обеспечить самую сильную позицию Украины в мирных переговорах.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подчеркнул, что ключ к успеху на мирных переговорах — усиление позиций Киева из-за непрерывной военной помощи и жестких санкций против агрессора.
Об этом Рютте сказал во время пресс-конференции по итогам совета Украина-НАТО 3 декабря.
По его словам, если переговоры затянутся без результата, давление на Россию обеспечат две вещи: постоянный поток вооружений в Украину (благодаря США и Европе) и действенные экономические ограничения.
«Если мирный процесс займет слишком много времени или не даст результатов, лучший способ оказывать давление на россиян — сделать две вещи. Одна из них — убедиться, что россияне понимают, что поток оружия в Украину будет продолжаться. Именно это и происходит сегодня благодаря США и европейцам. А во-вторых, убедиться, что экономические санкции действуют, чтобы они были эффективными», — заявил генсек Альянса в Брюсселе.
Рютте подчеркнул, что союзники уже координируют закупки по программе PURL и на 2026 год.
Напомним, европейские лидеры убеждены, что Кремль стремится воевать дальше. Среди них — президент Финляндии Александер Стубб.