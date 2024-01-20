Снабжение Taurus для Украины: производитель ракет сделал обнадеживающее заявление

Глава компании, производящей ракеты Taurus, Йоахим Кнопф заявил, что быстрое пополнение запасов ракет не станет проблемой, если их решат передать Украине.

Немецкая компания Taurus Systems GmbH опровергла заявление эксперта Социал-демократической партии Германии по обороне Йоханнеса Арльта о том, что оборонная промышленность Германии не сможет быстро пополнить запасы ракет в случае их поставки Украине.

Об этом пишет DW.

"В случае соответствующего заказа производитель готов в кратчайшие сроки как развернуть производство новых ракет Taurus, так и доработать имеющиеся", — написал он в соцсети.

Кроме того, еще в ноябре компания-производитель MBDA, которой принадлежит Taurus Systems, заявляла, что способна в кратчайшие сроки не только нарастить производство ракет Taurus, но и интегрировать в них новые технические достижения.

Снабжение Украины ракет Taurus

Вечером в среду, 17 января, в немецком Бундестаге отклонили предложение парламентской фракции ХДС/ХСС, призвавшее федеральное правительство поставить Украине ракеты Taurus.

За это предложение не проголосовали даже представители Зеленых и Свободной демократической партии, которые в течение длительного времени настаивали на поставках ракет. Политики, принадлежащие к партиям, формирующим правительственную коалицию вместе с социал-демократами Олафа Шольца, не поддержали законопроект именно потому, что его выдвигали оппозиционные правые консерваторы из ХДС/ХСС.

Ранее глава оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Германии Фридрих Мерц заклил канцлера Олафа Шольца предоставить Украине дальнобойные ракеты Taurus, которые, по его мнению, могут разрушить Керченский мост, поскольку имеют дальность около 500 км.

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