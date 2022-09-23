Сначала "армия решит все задачи", а затем "считаю необходимым провести мобилизацию": как изменилась риторика Путина за полгода (видео)

Президент РФ в начале войны заявлял, что "спецоперация" идет по плану, однако уже через полгода объявил "частичную" мобилизацию.

В начале полномасштабного вторжения в Украину кремлевский диктатор Владимир Путин заявлял, что российские войска смогут "решить все поставленные перед ними задачи". Однако через полгода высказался уже совсем иначе и объявил "частичную" мобилизацию.

Журналисты BBC сравнили риторику Путина в марте и сентябре 2022 года.

"Ни призывников, ни призываемых на собрание — мы никого не используем и не собираемся использовать при проведении этой "военной операции". Выхожу из того, что наша армия решит все стоящие перед ней задачи, ни на секунду в этом не сомневаюсь. Об этом говорит весь ход "сделки". Она идет просто по плану, по графику", — заявил Путин во время выступления в марте 2022 года.

В среду, 21 сентября, его риторика полностью изменилась.

"Считаю необходимым поддержать предложение Министерства обороны и Генерального штаба о проведении в Российской Федерации частичной мобилизации. Мобилизационные мероприятия начнутся сегодня, с 21 сентября", — заявил Путин.

Напомним, 21 сентября, во время утреннего обращения к народу президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации по всей стране с сегодняшнего дня. Под мобилизацию, согласно заявлению российского диктатора, попадут военные в запасе, имеющие военные специальности и боевой опыт.