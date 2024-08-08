Сначала похоронили, теперь "воскресили": пропагандисты показали раненого "военкора" Поддубного (видео)

Как видно на видео, Поддубный находится в крайне тяжелом состоянии.

В четверг, 8 августа, российская пропаганда показала раненого в Курской области известного "военкора" Евгения Поддубного, которого накануне похоронила.

Видео раненого Поддубного опубликовали пропагандисты "РИА Новости".

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Там заявили, что топпропагандиста доставили в институт скорой помощи имени Склифосовского на вертолете.

Как видно на видео, Поддубный находится в крайне тяжелом состоянии. У него иссеченное и окровавленное лицо, перебинтованные руки и голова. Топпропагандист находится в сознании и говорит врачам.

Напомним, накануне, 7 августа, во время боевых действий на территории Курской области РФ под удар дрона попал российский топпропагандист, специальный корреспондент телеканалов "Россия-24" и "Россия-1" Евгений Поддубный.

Сначала похоронили, теперь "воскресили": пропагандисты показали раненого "военкора" Поддубного

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