Сначала произошел взрыв: детали о пожаре на "Уралмаше" от Минэнерго (фото)

Сообщается, что загорелся цех по изготовлению трансформаторов.
Пожару на одном из крупнейших оборонных заводов "Уралмаш" в Екатеринбурге предшествовал взрыв, после которого над предприятием поднялся столб черного дыма.
Об этом сообщило Министерство энергетики Украины.
1 апреля в Екатеринбурге вспыхнул пожар на оборонном заводе "Уралмаш". В Минэнерго со ссылкой на открытые источники указывают, что пожару предшествовал взрыв, после которого над заводом поднялся столб черного дыма.
По информации одного из источников информации, загорелся цех по изготовлению трансформаторов, в котором было 7000 л масла.
Площадь пожара достигает уже 4500 кв. м.
В то же время россияне утверждают, что здание, где возник пожар, не относится к заводу "Уралмаш". Цех по ремонту трансформаторов принадлежит якобы ООО "Энерготрансстрой". Эта компания занимается производством трансформаторов, генераторов и других электрооборудований.
Заметим, что завод "Уралмаш" производит оборудование для металлургии, горнодобывающей промышленности и энергетики.
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Напомним, днем 1 апреля российские паблики сообщили о пожаре на заводе "Уралмаш" и опубликовали видео.
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