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Сначала произошел взрыв: детали о пожаре на "Уралмаше" от Минэнерго (фото)

Сначала произошел взрыв: детали о пожаре на "Уралмаше" от Минэнерго (фото)

Пожар на "Уралмаше" 1 апреля/Скриншот с видео

Сообщается, что загорелся цех по изготовлению трансформаторов.

Пожару на одном из крупнейших оборонных заводов "Уралмаш" в Екатеринбурге предшествовал взрыв, после которого над предприятием поднялся столб черного дыма.

Об этом сообщило Министерство энергетики Украины.

1 апреля в Екатеринбурге вспыхнул пожар на оборонном заводе "Уралмаш". В Минэнерго со ссылкой на открытые источники указывают, что пожару предшествовал взрыв, после которого над заводом поднялся столб черного дыма.

По информации одного из источников информации, загорелся цех по изготовлению трансформаторов, в котором было 7000 л масла.

Площадь пожара достигает уже 4500 кв. м.

В то же время россияне утверждают, что здание, где возник пожар, не относится к заводу "Уралмаш". Цех по ремонту трансформаторов принадлежит якобы ООО "Энерготрансстрой". Эта компания занимается производством трансформаторов, генераторов и других электрооборудований.

Заметим, что завод "Уралмаш" производит оборудование для металлургии, горнодобывающей промышленности и энергетики.

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Пожар на
Пожар на "Уралмаше" 1 апреля/Скриншот с видео
Пожар на
Пожар на "Уралмаше" 1 апреля/Скриншот с видео

Напомним, днем 1 апреля российские паблики сообщили о пожаре на заводе "Уралмаш" и опубликовали видео.

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