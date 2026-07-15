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"Сначала слово, потом нож и смерть": Навроцкого обвинили в разжигании антиукраинских настроений
Спикер польского парламента назвал «политическими гиенами» тех, кто создает атмосферу ненависти к украинцам в Польше.
Маршалок (спикер) Сейма Польши Влодзимеж Чажастый резко осудил волну нападений на граждан Украины в Польше и обвинил ряд польских политиков, в частности президента Кароля Навроцкого, в разжигании антиукраинских настроений.
Об этом сообщает польское издание «Rzeczpospolita».
Во время пресс-конференции в Сейме Чажастый заявил, что в последнее время в Польше участились случаи агрессии в отношении украинцев, и связал это с политической риторикой отдельных представителей власти и оппозиции.
«Охота на украинца продолжается. Я осуждаю здесь, в польском Сейме, антиукраинские действия», — подчеркнул он.
По словам маршалка, в польском политическом пространстве всё чаще раздаются призывы вроде «ни одного украинского компонента в польских школах», «полной полонизации украинских детей» или требований подписания «антибандеровской декларации лояльности» гражданами Украины.
Чажастый заявил, что такая риторика создает атмосферу ненависти и имеет конкретных политических инициаторов.
«Эта ненависть имеет лица Брауна, Навроцкого, Мацкого, Чарнека, Берковича, Ковальского, Ментцена и Босака», — сказал спикер польского парламента.
Он также подчеркнул, что политики должны осознавать последствия своих заявлений.
«В отношении других народов нужно вести себя как человек, а не как политическая гиена. Сначала грубое слово, потом избиение, потом нож и смерть», — предупредил Чажастый.
Маршалок напомнил о ряде громких нападений на украинцев в Польше, в частности об избиении 16-летнего Артема в Варшаве, нападение на молодого украинца в Радоме, которого перед этим заставили петь польскую песню, а также недавний инцидент в городском автобусе в Бельско-Бялом.
По словам Чажастого, он лично навещал семью избитого украинского подростка Артема, а также принимал его вместе с семьёй в здании польского Сейма, подчеркнув необходимость противодействовать проявлениям ксенофобии и языку ненависти.
Напомним, антиукраинский инцидент в общественном транспорте в городе Бельско-Бялой, где мужчина запугивал 11-летних украинских девочек и требовал, чтобы они вернулись в Украину, получил широкую огласку после появления видео. Инцидент вызвал общественный резонанс и был осуждён представителями различных политических сил.
Впоследствии полиция установила личность агрессивного мужчины, который оказался сотрудником муниципального транспортного предприятия.