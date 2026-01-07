Датский танк Leopard 2A7 / © Associated Press

Министерство обороны Дании подтвердило существование правила, по которому подразделения датской армии обязаны контратаковать силы вторжения немедленно, не дожидаясь приказов.

Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на ответ оборонного ведомства Дании на запрос издания Berlingske.

Датское издание поинтересовалось, будет ли оставаться в силе правило 1952 года, обязывающее «сначала стрелять», а потом «задавать вопросы», в случае вторжения Соединенных Штатов в Гренландию.

Министерство обороны Дании заявило газете: «Приказ о мерах предосторожности для военной обороны в случае нападений на страну и во время войны остается в силе».

Это правило гласит, что в случае вторжения «атакуемые силы должны немедленно начать боевые действия, не дожидаясь приказов и не запрашивая их, даже если соответствующие командиры не знают об объявлении войны или военном положении».

Ранее на этой неделе президент США Дональд Трамп подтвердил свое намерение аннексировать Гренландию, территорию НАТО, которую он считает важной для национальной безопасности Соединенных Штатов, в частности, при необходимости с помощью военной силы.

Его замечания шокировали Данию, которая владеет Гренландией как заморской территорией и настаивает, что остров «не продается», а также правительство Гренландии и более широкий альянс НАТО.

Европейские союзники проводят срочные переговоры относительно того, как реагировать на возможное нападение США на Гренландию — шаг, который, по мнению экспертов, вероятно, ознаменует конец альянса НАТО.

Напомним, государственный секретарь США Марко Рубио подтвердил, что администрация президента Дональда Трампа сохраняет намерение приобрести Гренландию. При этом он уклонился от ответа на вопрос о возможности военного вмешательства.