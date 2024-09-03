Сначала заберите исторические земли в РФ: президент Тайваня обратился с важным заявлением к Китаю

По мнению президента Тайваня, Россия – сейчас "в самом слабом состоянии".

Если претензии Китая на Тайвань вроде бы касаются территориальной целостности, то он также должен вернуть России ее исторические земли.

Такое заявление сделал президент Тайваня Лай Чин Тэ в интервью изданию Taiwanese, пишет Reuters.

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Выступая в интервью тайваньской телевизионной станции Лай упомянул об Айгунском договоре 1858 г., по которому Китай передал Российской империи огромный участок земли на далеком востоке, образуя большую часть современной границы вдоль реки Амур.

"Намерение Китая напасть на Тайвань и аннексировать его не из-за того, что говорит или делает любое лицо или политическая партия на Тайване. Китай хочет аннексировать Тайвань не ради территориальной целостности. Я если это ради территориальной целостности, почему бы ему не вернуть земле, оккупированы Россией, которые были подписаны в Айгунском договоре? Россия сейчас находится в самом слабом состоянии?", — сказал он.

Напомним, Китай наращивает усилия по производству оружия против БпЛА и испытывает его во время регулярных учений, делая выводы из войны в Украине.

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