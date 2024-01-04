Снаряд прилетел во двор многоэтажки: российский Белгород накрыла свежая "бавовна" (видео)

Российский Белгород накрыла свежая "бавовна". Появились кадры прилета снаряда во двор дома по ул. Макаренко, повредивший, в частности, автомобили и здания. В городе раздается сирена, власти призывают горожан пройти в укрытие.

Об этом сообщают российские телеграм-каналы.

В российском Белгороде свежая "бавовна"

В Белгороде 4 января "прилетело" во двор многоэтажки

Какие последствия удара

Позже в российском пропагандистском СМИ Mash заявили, что над Белгородом и Белгородским районом сбито 10 ракет РСЗО "Ольха". По предварительной информации, два человека пострадали.

"У одного мужчины осколочное ранение предплечья, у другого – осколочное ранение голени. Их доставляют в городскую больницу", – пишут россияне.

Также есть повреждения жилых домов. Пострадали около 30 автомобилей.

Напомним, в российском Белгороде днем 30 декабря произошел мощный ракетный удар. Впоследствии россияне заявили об обстрелах 2 и 3 января. Так, Минобороны РФ сообщило, что в ночь на среду, 3 января, ПВО якобы сбило над областью много ракет. Что же творилось у соседей на самом деле – читайте в материале.

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