Снаряды БТРы и беспилотники: Германия обновила пакет военной помощи Украине (список)

В частности, новый пакет помощи включает в себя 20 боевых машин пехоты Marder и 15 самоходных зенитных установок Gepard.
Германия передала Украине очередной пакет военной помощи. В него вошли снаряды, беспилотники, бронетранспортеры, боевые машины пехоты Marder и т.д.
Об этом говорится в заявлении германского правительства.
В новый военный пакет вошли:
- боеприпасы для танков Leopard 1A5;
- 25 беспилотников-разведчиков RQ-35 Heidrun;
- 8 бронетранспортеров;
- 16 грузовиков Zetros;
- 5 автомобилей для пограничников;
- 3 гражданских автомобиля;
- 50 терминалов связи SatCom;
- 500 светодиодных ламп;
- материалы для разминирования;
- почти 2 тысячи боевых шлемов M92.
Кроме того, Берлин обещает передать Украине еще 20 боевых машин пехоты Marder и 15 самоходных зенитных установок Gepard.
В правительстве ФРГ отметили, что в 2023 году Германия передала Украине военную помощь на общую сумму около 5,4 млрд. евро.
Напомним, канцлер Олаф Шольц после разговора с Джо Байденом заявил, что в 2024 году его государство передаст Украине военных товаров более чем на семь миллиардов евро.
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