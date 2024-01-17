Снаряды БТРы и беспилотники: Германия обновила пакет военной помощи Украине (список)

В частности, новый пакет помощи включает в себя 20 боевых машин пехоты Marder и 15 самоходных зенитных установок Gepard.

Германия передала Украине очередной пакет военной помощи. В него вошли снаряды, беспилотники, бронетранспортеры, боевые машины пехоты Marder и т.д.

Об этом говорится в заявлении германского правительства.

В новый военный пакет вошли:

боеприпасы для танков Leopard 1A5;

25 беспилотников-разведчиков RQ-35 Heidrun;

8 бронетранспортеров;

16 грузовиков Zetros;

5 автомобилей для пограничников;

3 гражданских автомобиля;

50 терминалов связи SatCom;

500 светодиодных ламп;

материалы для разминирования;

почти 2 тысячи боевых шлемов M92.

Кроме того, Берлин обещает передать Украине еще 20 боевых машин пехоты Marder и 15 самоходных зенитных установок Gepard.

В правительстве ФРГ отметили, что в 2023 году Германия передала Украине военную помощь на общую сумму около 5,4 млрд. евро.

Напомним, канцлер Олаф Шольц после разговора с Джо Байденом заявил, что в 2024 году его государство передаст Украине военных товаров более чем на семь миллиардов евро.

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