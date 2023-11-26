По его словам, в вопросе покупки снарядов для Украины не должно быть никаких ограничений, кроме друзей и союзников РФ.

Евросоюз должен разговаривать с любыми государствами (кроме некоторых), которые готовы продать снаряды для Украины.

Об этом заявил президент Латвии Эдгарс Ринкевичс, передает "Суспільне".

По его информации, есть некоторые так называемые третьи страны, все еще покупающие боеприпасы у европейских заводов.

"И если мы можем отложить, например, их закупки, потому что у них нет активной военной ситуации, то наверняка это то, что мы должны сделать", – сказал Ринкевичс.

Президент Латвии уверен, что ЕС должен договариваться о поставках снарядов для Украины со всеми государствами "без всяких ограничений, кроме, конечно, друзей и союзников Российской Федерации".

Напомним, что в начале 2023 года ЕС пообещал предоставить Украине 1 млн артиллерийских боеприпасов в течение 12 месяцев.

Однако недавно в ЕС заявили, что не могут поставлять Украине больше снарядов, потому что они идут на экспорт.

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заметил, что Северная Корея помогает России больше, чем Европейский Союз Украины. Как известно, КНДР передала РФ миллион артснарядов.