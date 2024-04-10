Снаряды, дроны и винтовки: Германия объявила новый пакет помощи Украине

В частности, ВСУ получат 6000 артиллерийских снарядов, которых сейчас критически не хватает на фронте.

Германия объявила о новом пакете военной помощи для Украины, в который вошли снаряды, военная техника, дроны и прочее.

Об этом свидетельствует обновленный список предоставленного оборудования, опубликованный на сайте немецкого правительства.

В пакет помощи от Германии вошли:

гусеничный вездеход Warthog;

2 машины разминирования WISENT 1;

6000 снарядов калибра 155 мм;

1 млн патронов для стрелкового оружия;

16 разведывательных БПЛА Vector;

30 дронов RQ-35 Heidrun;

30 комплектов средств противодействия БПЛА;

11 мобильных систем разминирования;

3 минные тралы;

70 инфракрасных камер;

680 штурмовых винтовок Haenel MK556;

120 винтовок Haenel CR308;

50 снайперских винтовок Haenel HLR338;

5000 детонаторов.

В правительстве отметили, что Германия оказывает помощь Украине за счет поставок Вооруженных сил страны и поставок промышленности, финансируемых из фондов Федерального правительства.

К слову, по словам президента Украины Владимира Зеленского, канцлер Германии Олаф Шольц отказывается поставлять ВСУ крылатые ракеты Taurus из-за ядерных угроз со стороны России.

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