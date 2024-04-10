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Снаряды, дроны и винтовки: Германия объявила новый пакет помощи Украине

Снаряды, дроны и винтовки: Германия объявила новый пакет помощи Украине

Германия и Украина

В частности, ВСУ получат 6000 артиллерийских снарядов, которых сейчас критически не хватает на фронте.

Германия объявила о новом пакете военной помощи для Украины, в который вошли снаряды, военная техника, дроны и прочее.

Об этом свидетельствует обновленный список предоставленного оборудования, опубликованный на сайте немецкого правительства.

В пакет помощи от Германии вошли:

  • гусеничный вездеход Warthog;
  • 2 машины разминирования WISENT 1;
  • 6000 снарядов калибра 155 мм;
  • 1 млн патронов для стрелкового оружия;
  • 16 разведывательных БПЛА Vector;
  • 30 дронов RQ-35 Heidrun;
  • 30 комплектов средств противодействия БПЛА;
  • 11 мобильных систем разминирования;
  • 3 минные тралы;
  • 70 инфракрасных камер;
  • 680 штурмовых винтовок Haenel MK556;
  • 120 винтовок Haenel CR308;
  • 50 снайперских винтовок Haenel HLR338;
  • 5000 детонаторов.

В правительстве отметили, что Германия оказывает помощь Украине за счет поставок Вооруженных сил страны и поставок промышленности, финансируемых из фондов Федерального правительства.

К слову, по словам президента Украины Владимира Зеленского, канцлер Германии Олаф Шольц отказывается поставлять ВСУ крылатые ракеты Taurus из-за ядерных угроз со стороны России.

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