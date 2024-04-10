Снаряды, дроны и винтовки: Германия объявила новый пакет помощи Украине

В частности, ВСУ получат 6000 артиллерийских снарядов, которых сейчас критически не хватает на фронте.
Германия объявила о новом пакете военной помощи для Украины, в который вошли снаряды, военная техника, дроны и прочее.
Об этом свидетельствует обновленный список предоставленного оборудования, опубликованный на сайте немецкого правительства.
В пакет помощи от Германии вошли:
- гусеничный вездеход Warthog;
- 2 машины разминирования WISENT 1;
- 6000 снарядов калибра 155 мм;
- 1 млн патронов для стрелкового оружия;
- 16 разведывательных БПЛА Vector;
- 30 дронов RQ-35 Heidrun;
- 30 комплектов средств противодействия БПЛА;
- 11 мобильных систем разминирования;
- 3 минные тралы;
- 70 инфракрасных камер;
- 680 штурмовых винтовок Haenel MK556;
- 120 винтовок Haenel CR308;
- 50 снайперских винтовок Haenel HLR338;
- 5000 детонаторов.
В правительстве отметили, что Германия оказывает помощь Украине за счет поставок Вооруженных сил страны и поставок промышленности, финансируемых из фондов Федерального правительства.
К слову, по словам президента Украины Владимира Зеленского, канцлер Германии Олаф Шольц отказывается поставлять ВСУ крылатые ракеты Taurus из-за ядерных угроз со стороны России.
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