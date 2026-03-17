Снайперы на Кремле и страх Путина: Россия готовится к жесткому сценарию

В России все чаще раздаются призывы проверять бомбоубежища, а пропаганда уже открыто заявляет, что безопасных регионов больше не существует. В Москве и других городах резко усиливают меры безопасности, еще недавно считавшиеся лишними.

Об этом рассказал журналист и аналитик-международник Александр Демченко в эфире 24 канала.

«Война пришла давно в Россию, но теперь пришла она и в Москву», — подчеркнул он.

По его словам, серия атак беспилотников на Москву разрушила представление о недостижимом тылу. По словам эксперта, это уже не единичные инциденты, а системный сигнал о проблемах в обороне.

«Все это показывает большую прореху непосредственно в обороне и Москвы, и России. Значит, уже долетают и, значит, могут попасть по цели», — объяснил Демченко.

Эти удары бьют не только по инфраструктуре, но и по ощущению контроля внутри российской системы.

Как Кремль переходит к жестким мерам

После атак Кремль начал действовать гораздо более решительно. По словам аналитика, это свидетельствует о страхе перед новыми угрозами.

«Две недели назад Владимир Путин собрал экстренное заседание по защите конституционного строя, защите режима. Такие заседания он не собирал даже во время мятежа Пригожина», — отметил Демченко.

Параллельно в Москве и Санкт-Петербурге начали блокировать интернет и связь.

«Он боится маленьких дронов, он боится повторения со стороны СБУ или других украинских спецслужб», — добавил он.

Усиление контроля не ограничивается только связью. В центре Москвы уже фиксируют новые меры безопасности.

«Сейчас уже у башен Кремля и на Мавзолее стоят огневые группы. Уже снайперы стоят там. Путин, вероятно, готовится к худшим последствиям», — заявил эксперт.

На этом фоне в России заговорили о возможных ограничениях выезда за границу и расширении полномочий силовых структур.

Репрессии и закрытие страны

По словам Демченко, эти процессы могут свидетельствовать о подготовке к более широкому кризису.

«Путин готовится к зачисткам, репрессиям, возможным бунтам или восстаниям. В конечном счете Путин закроет всю границу, железный занавес запускается», — подчеркнул он.

Эксперт также обратил внимание, что угроза Кремлю может быть не только внешней.

«Путин готовится к каким-то худшим сценариям. Он боится бунта даже не народа, а своей элиты», — подчеркнул Демченко.

Последние действия российских властей, по оценке аналитика, не являются ситуативной реакцией. Речь идет о подготовке к новой фазе кризиса, которая может включать мобилизацию, новую военную кампанию, провокации против Запада и постепенное закрытие страны.

В Кремле, похоже, больше не уверены, что способны контролировать ситуацию привычными методами и переходят к более жесткой модели управления.

Угрожает ли России переворот — последние события

Напомним, на фоне войны против Украины и внутренних проблем в России периодически появляются разговоры о возможной дестабилизации власти и даже сценариях смены руководства. Последние сбои в работе интернета в Москве, ограничение мессенджеров и усиление контроля над информационным пространством лишь подпитали эти предположения.

Аналитики отмечают, что закрытость политической системы РФ обычно способствует распространению слухов в периоды кризиса. В то же время, одним из ключевых факторов нестабильности называют войну против Украины, которая повлияла как на состояние российской армии, так и на доверие к руководству.

Дополнительное напряжение создают внутренние проблемы, в том числе коррупция в оборонном секторе и громкие аресты чиновников. Это, по оценкам экспертов, подрывает эффективность управления и усугубляет кризисные настроения внутри системы.

В то же время, история современной России уже знает примеры внутренних потрясений, что свидетельствует о наличии потенциала для конфликтов даже в централизованной модели власти. Эксперты отмечают, что основные риски для Кремля могут происходить не извне, а изнутри политических и военных элит, хотя открытых признаков таких процессов пока нет.