Снег парализовал аэропорт в Польше: рейсы отменяют и задерживают

В аэропорту польского Гданьска возникли серьезные перебои в работе из-за сильного снегопада: некоторые рейсы отменили, а другие задерживаются. Синоптики объявили II уровень угрозы для Поморского воеводства.

Об этом сообщает издание RMF24.

Сильные осадки и порывы ветра спровоцировали перебои в работе аэропорта имени Леха Валенсы. Всего отменили или перенаправили 14 рейсов, ведь из-за обилия снега экипажи некоторых самолетов не смогли приземлиться. Также из аэродрома Гданьска не вылетели самолеты в Стокгольм, Копенгаген, Амстердам, Франкфурт и Варшаву.

«Наши службы интенсивно расчищают снег в аэропорту. Пока погода благоприятная, осадков нет, но прогноз не оптимистичен. Возможны дальнейшие сбои. Мы просим пассажиров следить за статусом своих рейсов и связаться со своими авиакомпаниями», — сообщила представитель аэропорта Агнешка Михайлов.

В то же время синоптики прогнозируют, что сильные осадки могут привести к увеличению снежного покрова на 20-30 см в некоторых районах, а локально — до 50 см. Кроме того, действует предупреждение о сильном ветре, который может привести к ветровым ливням и вьюгам.

Как сообщалось, шторм «Горетти» накрыл пол Европы, принеся шквалы, сильные дожди, снегопады и гололедица. В частности, в Германии и во Франции было отменено множество поездов и рейсов в аэропортах. В странах также временно закрывали школы, а людей просили не выходить из дома. В течение недели погибли по меньшей мере десять человек.