Снегопад вызвал транспортный коллапс в Баварии: не работает аэропорт и железная дорога (фото)

Осадки в регионе не прекращаются.

Южную часть германской Баварии засыпало снегом. Сильные осадки пап гололедица повлекли за собой перебои и пробки на дорогах и железных дорогах. Приостановил работу аэропорт Мюнхена.

Об этом сообщает издание Spiegel.

Ненастье в регионе началось накануне вечером, 1 декабря. Из-за снегопада пришлось остановить движение на многих железнодорожных линиях вокруг Мюнхена. Прекратил работу местный ж/д вокзал. Некоторые пассажиры провели ночь в поезде.

На дорогах южной Баварии произошло много аварии. Более мелкие дороги региона местами непроездны из-за снежных заносов и поваленных деревьев. Из-за сильной вьюги прекратил работать аэропорт Мюнхена. В настоящее время отменено около 320 рейсов.

По прогнозам, зимняя погода в регионе сохранится. Что больше – в субботу возможны новые сильные снегопады.

Баварию засыпало снегом. / Фото: Associated Press

Из-за снега в Мюнхене прекратил работу железнодорожный вокзал. / Фото: Associated Press

Баварию засыпало снегом, на дорогах – аварии. / Фото: Associated Press

В Баварии возник транспортный коллапс из-за снега. / Фото: Associated Press

Как сообщалось, Украину также засыпает снегом. "Укрзализныця" сообщила о задержках ряда поездов из-за сильной вьюги на западе страны.

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