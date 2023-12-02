Снегопад вызвал транспортный коллапс в Баварии: не работает аэропорт и железная дорога (фото)

Осадки в регионе не прекращаются.
Южную часть германской Баварии засыпало снегом. Сильные осадки пап гололедица повлекли за собой перебои и пробки на дорогах и железных дорогах. Приостановил работу аэропорт Мюнхена.
Об этом сообщает издание Spiegel.
Ненастье в регионе началось накануне вечером, 1 декабря. Из-за снегопада пришлось остановить движение на многих железнодорожных линиях вокруг Мюнхена. Прекратил работу местный ж/д вокзал. Некоторые пассажиры провели ночь в поезде.
На дорогах южной Баварии произошло много аварии. Более мелкие дороги региона местами непроездны из-за снежных заносов и поваленных деревьев. Из-за сильной вьюги прекратил работать аэропорт Мюнхена. В настоящее время отменено около 320 рейсов.
По прогнозам, зимняя погода в регионе сохранится. Что больше – в субботу возможны новые сильные снегопады.
Как сообщалось, Украину также засыпает снегом. "Укрзализныця" сообщила о задержках ряда поездов из-за сильной вьюги на западе страны.