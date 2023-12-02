Категория
Мир
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Снегопад вызвал транспортный коллапс в Баварии: не работает аэропорт и железная дорога (фото)

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
402
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Снегопад вызвал транспортный коллапс в Баварии: не работает аэропорт и железная дорога (фото)

Южную часть германской Баварии засыпало снегом. / Фото: Associated Press

Осадки в регионе не прекращаются.

Южную часть германской Баварии засыпало снегом. Сильные осадки пап гололедица повлекли за собой перебои и пробки на дорогах и железных дорогах. Приостановил работу аэропорт Мюнхена.

Об этом сообщает издание Spiegel.

Ненастье в регионе началось накануне вечером, 1 декабря. Из-за снегопада пришлось остановить движение на многих железнодорожных линиях вокруг Мюнхена. Прекратил работу местный ж/д вокзал. Некоторые пассажиры провели ночь в поезде.

На дорогах южной Баварии произошло много аварии. Более мелкие дороги региона местами непроездны из-за снежных заносов и поваленных деревьев. Из-за сильной вьюги прекратил работать аэропорт Мюнхена. В настоящее время отменено около 320 рейсов.

По прогнозам, зимняя погода в регионе сохранится. Что больше – в субботу возможны новые сильные снегопады.

Баварию засыпало снегом. / © Associated Press
Баварию засыпало снегом. / Фото: Associated Press
Из-за снега в Мюнхене прекратил работу железнодорожный вокзал. / © Associated Press
Из-за снега в Мюнхене прекратил работу железнодорожный вокзал. / Фото: Associated Press
Баварию засыпало снегом, на дорогах – аварии. / © Associated Press
Баварию засыпало снегом, на дорогах – аварии. / Фото: Associated Press
В Баварии возник транспортный коллапс из-за снега. / © Associated Press
В Баварии возник транспортный коллапс из-за снега. / Фото: Associated Press

Как сообщалось, Украину также засыпает снегом. "Укрзализныця" сообщила о задержках ряда поездов из-за сильной вьюги на западе страны.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
402
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация